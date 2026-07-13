Water Issue : भर पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची भटकंती; अर्धाधिक पावसाळा उलटला तरी जलसाठे कोरडेच!

पाचोड - पावसाळा सुरू होऊन दीड महिन्याचा काळ आटोपता झाला तरी अद्याप समाधानकारक पाऊस न झाल्याने व प्रशासनाच्या वतीने सुरू असलेले ३५ गावांचे ४९ टँकर मुदत संपल्याने भर पावसाळ्यात नागरिकांवर पिण्याच्या पाण्याचा शोध घेण्याची नामुष्की ओढवली असून सर्व जलसाठे कोरडीठाक असल्याचे चित्र पाचोड (ता.पैठण) सह चौफेर पाहवयास मिळत असून तालुका प्रशासनाच्या वतीने टँकर पूर्ववत सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे..जूनच्या शेवटी पेरणीयोग्य पाऊस झाल्यानंतर पावसाने कायमचीच उघडीप दिली. पाचवीला पुजलेल्या पाणीटंचाईने यंदाही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले. डोळ्यादेखत पाण्याअभावी फळबागा कोमेजल्या तर खरिपाची पिके शेवटची घटका मोजत आहे , तरी काही ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले..अर्धाधिक पावसाळा आटोपता झाला तरी अद्याप सर्व जलसाठे कोरडे असल्याने गुणवत्ता व मुबलक पाण्याच्या भरवशावर परदेशात पसंती मिळविणाऱ्या मोसंबीच्या बागांवर यंदाही कुऱ्हाड चालविण्याची धास्ती बागायतदारांनी घेतली आहे. दोन दिवसाचा रिमझिम वगळता पाऊस गायब असल्याने उधार -उसनवारीचे व्यवहार कोलमडले असून आर्थिक व्यवस्था पुर्णतः ढेपाळली गेल्याचे चित्र पैठण तालुक्यात पाहवयास मिळते..गत दोन वर्षा पूर्वीचा अपवाद वगळता तालुक्यात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने विहीरी, नदी नाले, तलाव, झरे आदी जलसाठे अतृप्त राहीलीत. मळे फुलविणाऱ्या विहीरींनी पावसाळ्यात तळ गाठल्याने माणसांची तहान भागविणे दुरापास्त झाले. यंदा मार्चपासूनच पाण्यासाठी गावागावांत नागरिकांची भटकती सुरु होऊन टॅंकरची मागणी समोर येऊन ३५ गावांना ४९ टँकरच्या ८४ खेपाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत होता. २७ जून रोजी पेरणीयोग्य पाऊस झाल्याने ता. ३० जून रोजी टँकरची मुदत संपल्याने सर्व टँकर बंद झाले अन् पावसानेही कायमचीच उघडीप दिल्याने अर्थव्यवस्थेसह शेतकऱ्यांच्या प्रगतीला खिळ बसली..थेरगाव, वडजी, लिंबगाव, खंडाळा, चौढाळा, दादेगाव, हर्षी,रजापूर, दाभरुळ, कडेठाण, गेवराई थेरगाव, खेर्डा, नानेगाव, दादेगाव, केकत जळगाव, मुरमा, कोळी बोडखा, कुतुबखेडा आदी ३५ ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थ भटंकती करीत असल्याचे पाहून प्रशासनाने पूर्ववत टँकर सुरू करण्यासाठी गटविकास अधिकारी,तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने जिल्हाधिकाऱ्याना प्रस्ताव सादर केल्याचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी राजेश कांबळे यांनी सांगितले..पावसाअभावी कोमेजलेले पिके व फळबागा पाहून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी तराळत आहे. दरवर्षी टॅंकरचे विकत पाणी घेऊन बागा जगविणे आता त्यांना आवाक्याबाहेर वाटत आहे. सततच्या पाणीटंचाईमूळे शेतकऱ्याचे जगणेच होरपळल्यागत झाले आहे.तालुक्यात नाथसागरासारखा जलाशय असतानाही जनतेचा घसा कोरडा आहे.'धरण उशाला व कोरड घशाला' अशी तालुक्याची अवस्था झाल्याची अनुभूती पाहवयास मिळते. डोळ्यादेखत परजिल्हयाला जाणाऱ्या गळतीच्या पाण्यावर परिसरातील ग्रामस्थ भर पावसाळ्यात तहान भागवित असल्याचे पाहवयास मिळते तर काहीजण शेतातून सायकल, ड्रम, कॅनद्वारे बैलगाड्याने पिण्यात पाणी आणत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.