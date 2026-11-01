Udgir Crime: निवृत्त शिक्षकाला साडेसात लाखांचा गंडा; डिजिटल अरेस्ट : दूरसंचार, सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासविले

उदगीर : सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवून मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्याची भीती दाखवत एका ७२ वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षकाची सात लाख ५० हजार ४७ रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली तब्बल २० दिवस त्यांच्यावर व्हिडिओ कॉलद्वारे नजर ठेवण्यात आली. याप्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हाची अंजली शर्मा, सुनील कुमार गौतम, प्रदीप सिंग या नावांनी ओळख सांगणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.शहरातील निडेबन येथील संत कबीरनगरातील सेवानिवृत्त शिक्षक चंद्रकांत अमृतराव काकनाळे यांना १० सप्टेंबरला एका अनोळखी मोबाइलवरून फोन आला. फोन करणाऱ्या महिलेने आपण दिल्लीतील दूरसंचार विभागातील अंजली शर्मा असल्याचे सांगितले. त्यांच्या आधार कार्डचा गैरवापर करून दुसरे सिम कार्ड घेतल्याची माहिती देत ते बंद करण्याबाबत सांगितले. त्यानंतर त्यांना व्हॉट्सॲपवर व्हिडिओ कॉल आला. समोरच्या व्यक्तीने आपण दिल्लीतील सीबीआयचे अधिकारी सुनील कुमार गौतम असल्याचे सांगितले. .संदीप कुमार यांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काकनाळे यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करीत त्यांच्या आधार कार्डचा वापर करून दिल्लीतील आयसीआयसीआय बँक खाते उघडण्यात आल्याचे आणि त्यातून सहा कोटी २० लाख रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे सांगितले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने अटक वॉरंट काढल्याची भीती दाखविली. तद्नंतर आरबीआयच्या पत्राचा फोटो पाठवून बँक खात्यांची माहिती मागविण्यात आली. सुनील कुमार गौतम आणि प्रदीप सिंग या नावांनी ओळख सांगणाऱ्या व्यक्तींनी पोलिसांच्या वेशात दररोज व्हिडिओ कॉल करून त्यांच्यावर नजर ठेवली. .सर्व बँक खात्यातील रक्कम एसबीआय खात्यात जमा करण्यास सांगण्यात आले. पैशाची तपासणी करून १० दिवसांत रक्कम परत मिळेल, असे आश्वासन दिले. हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सांगून कोणालाही माहिती देऊ नये, अशी ताकीदही दिली. या प्रकरणामुळे घाबरलेल्या काकनाळे यांनी २४ सप्टेंबर रोजी आरबीआय बँकेच्या पुण्यातील खराडी शाखेतील खात्यावर तीन लाख २३ रुपये ५० पैसे, तर नऊ ऑक्टोबरला बँक ऑफ इंडियाच्या मोडूळ शाखेतील खात्यावर चार लाख २७ हजार २३ रुपये ६० पैसे आरटीजीएसद्वारे पाठविले. .Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.त्यांनी एकूण सात लाख ५० हजार ४७ रुपये संबंधितांनी दिलेल्या खात्यावर जमा केले. १२ ऑक्टोबरनंतर संबंधितांकडून फोन येणे बंद झाले. त्यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, मोबाइल बंद असल्याचे आढळले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर तक्रार केली. त्यानंतर पोलिसांत धाव घेतली. येथील ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक डी.डी. गाडे हे या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.