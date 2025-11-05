मराठवाडा

Sand Mafia Caught : महसूल विभागाचा वाळू माफीयांना दणका : संयुक्त कारवाईत अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या दोन बोटी उडवल्या!

Sand Smuggling : मागच्या काही दिवसापासून माफीयांनी मोठ्या प्रमाणात दिवसरात्र गोदावरी नदीपात्रातून वाळूचा अवैध उपसा करत असल्याची माहिती मिळाली.
Female officers lead daring action against sand mafia.

Female officers lead daring action against sand mafia.

sakal

प्रभाकर लखपत्रेवार
Updated on

नायगाव : नायगाव व उमरी महसूल विभागाने संयुक्त कारवाई करत बरबडा अंतरगाव परिसरात गोदावरी नदी पात्रात अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या दोन बोटी जप्त केल्या व स्फोटक लावून ( ता.५) रोजी बुधवारी सकाळी उडवून देण्यात आल्या आहेत. महसूल विभागाच्या या धाडसी कारवाईमुळे वाळू माफीयांना चांगलाच दणका बसला आहे. दिवाळी आणि अधिकारी सुट्टीवर असल्याचा फायदा माफीयांनी घेण्यास सुरुवात केली होती.

Loading content, please wait...
Naigaon
Marathwada
sand
Godavari River
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com