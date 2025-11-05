Sand Mafia Caught : महसूल विभागाचा वाळू माफीयांना दणका : संयुक्त कारवाईत अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या दोन बोटी उडवल्या!

नायगाव : नायगाव व उमरी महसूल विभागाने संयुक्त कारवाई करत बरबडा अंतरगाव परिसरात गोदावरी नदी पात्रात अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या दोन बोटी जप्त केल्या व स्फोटक लावून ( ता.५) रोजी बुधवारी सकाळी उडवून देण्यात आल्या आहेत. महसूल विभागाच्या या धाडसी कारवाईमुळे वाळू माफीयांना चांगलाच दणका बसला आहे. दिवाळी आणि अधिकारी सुट्टीवर असल्याचा फायदा माफीयांनी घेण्यास सुरुवात केली होती..नायगाव तालुक्यातील बरबडा व अंतरगाव परिसरात गोदावरी नदीपात्रातून मागच्या काही दिवसापासून बोटीच्या सहाय्याने दिवसरात्र वाळूच अवैध उपसा करण्यात येत होता. परंतु नायगाव तहसीलदार मागे लागल्या की उमरीच्या हद्दीत पळून जायचे आणि उमरीवाले मागे लागले की नायगावच्या हद्दीत येत होते. त्यामुळे या वाळू माफीयावर कारवाई करतांना मर्यादा येत होत्या. मात्र मंगळवारी रात्री वाळु उपसा करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल विभागाला मिळाली. .वाळू तस्करांना दंडुका.त्यामुळे उमरी व नायगाव महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे कारवाई करण्याचे नियोजन केले. बुधवारी (ता.५) रोजी पहाटे ४.३० च्या दरम्यान धर्माबाद उपविभागीय अधिकारी दाभाडे, बिलोली उपविभागीय अधिकारी सौ. क्रांती डोंबे, उमरी व नायगाव तहसीलदार सौ. धम्मप्रिया गायकवाड, सोबतच कुंटूरचे सहायक पोलीस निरीक्षक भोसले, मंडळ अधिकारी आरु मंडळ अधिकारी बरवाडा कावळे तलाठी हसनपल्ले, शुभम पाटील, मोटे, मदेवाड चालक तुकाराम पुरी अदिंनी बरबडा अंतरगाव भागातील गोदावरी नदीपात्रात दोन्ही बाजूनी एकाच वेळी कारवाई सुरु केली..या संयुक्त कारवाईत दोन फायबर बोटी आढळून आल्या या बोटीच्या सहायाने वाळूचा अवैध उपसा करण्यात येत होता. या दोन्ही बोटी जप्त करण्यात आल्या व स्फोटक लावून नष्ट करण्यात आल्या. महसूल विभागाने पहील्यांदाच एकदुसऱ्यात ताळमेळ ठेवून ही कारवाई केल्याने माफीयांना चांगलाच दणका बसला आहे. मात्र अशा कारवाया सातत्याने झाल्या पाहीजेत अशी मागणी होत आहे..Gadchiroli News: वाळू माफियांचा वाढता हैदोस थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मोठी पावले.चार महिला अधिकाऱ्यांनी केली कारवाईनायगाव तालुक्यातील बरबडा अंतरगाव परिसरातील गोदावरी नदीपात्रात उतरून धर्माबाद उपविभागीय अधिकारी स्वाती दाभाडे, बिलोली उपविभागीय अधिकारी सौ. क्रांती डोंबे, उमरी तहसीलदार सौ. मंजुषा भगत व नायगाव तहसीलदार सौ. धम्मप्रिया गायकवाड या चार महिला अधिकाऱ्यांनी अतिशय धाडसाने कारवाई करुन माफीयांचे कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न केला. या महिला अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईचे कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.