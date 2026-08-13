Aurangabad Industry : २८ वर्षे कंपनीची साथ निभावली, आता निवृत्ती! प्रेस मशीनला पूजन करून भावपूर्ण निरोप

छत्रपती संभाजीनगर : ऐन उमेदीच्या काळात ती कंपनीत आली. खाचखळग्यात, अडचणीत, आनंदात तिचा सहभाग राहिला. इवल्याशा रोपट्याचा वटवृक्ष झाला आणि तिच्या निवृत्तीची वेळ आली. मग एका भावपूर्ण कार्यक्रमात पूजन करून, फुले वाहून तिला भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. हा निवृत्तीनंतरच्या निरोप समारंभ कुणा व्यक्तीचा नसून उमेश दाशरथी यांच्या ऋचा इंजिनिअरिंग कंपनीत २८ वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या प्रेस मशीनचा आहे! .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .उमेश दाशरथी यांनी १९९७ साली ऋचा इंजिनिअरिंग कंपनी सुरू केली. ऑटोमोबाइलच्या सुट्या भागांचे उत्पादन करणाऱ्या या कारखान्याचा आता उद्योगसमूह झाला. ११ कंपन्या आणि कोट्यवधींची उलाढाल असलेल्या या समूहाला ओळख देणाऱ्या या पहिल्या कारखान्यात १९९८ साली पहिली प्रेस मशीन दाखल झाली. त्यावेळी ३० लाख रुपयांत खरेदी केलेल्या या मशीनने विविध वाहनांच्या विविध भागांना आकार दिला. .काळाच्या ओघात गती बदलली, तंत्रज्ञान बदलले. त्यामुळे या प्रेस मशीनला निवृत्त होणे भाग होते. काही दिवसांपूर्वी या प्रेस मशीनला सन्मानाने निवृत्त करण्यात आले. स्वत: उमेश दाशरथी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या प्रेस मशीनचे पूजन केले आणि फुले वाहिली..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.भावपूर्ण प्रसंगउमेश दाशरथी याबाबत म्हणाले की, हा खूप भावपूर्ण प्रसंग होता. पहिल्या पिढीचा उद्योजक म्हणून कारखान्याच्या प्रत्येक गोष्टीशी भावनिक गुंतवणूक आहे. या प्रेस मशीनबाबतही तसेच झाले. आज आम्ही जे काही आहोत त्याच्या प्रारंभाच्या काळात या मशीनचा मोठा वाटा आहे. नंतरच्या काळात या मशीनपेक्षा आधुनिक आणि महागड्या मशीन घेतल्या; पण ही पहिली मशीन खूप महत्वाची आणि मोलाची. काळाच्या ओघात तिलाही माणसासारखे निवृत्त व्हावेच लागते. म्हणून आम्ही हा निरोप समारंभ केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.