मराठवाडा

Chhatrapati Sambhajinagar: रिधोरा देवीची यात्रा भक्तीने रसरसली; वीस दिवसांत मसाल्यांच्या विक्रीतून कोट्यवधींची उलाढाल

Thousands of Devotees from Across Marathwada: फुलंब्री तालुक्यातील रिधोरा देवीची यात्रा सुमारे १५० वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा असून यंदाही भक्तिभावात पार पडत आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फुलंब्री: तालुक्यातील रिधोरा देवी येथे दरवर्षी भरणारी रेणुका माता देवीची यात्रा यंदाही अत्यंत भक्तिभाव आणि उत्साहाच्या वातावरणात पार पडत आहे. सुमारे १५० वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या या यात्रेसाठी छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बुलडाणा आणि संपूर्ण मराठवाड्यातून हजारो भाविक मोठ्या श्रद्धेने हजेरी लावत आहेत.

Loading content, please wait...
Chhatrapati Sambhajinagar

