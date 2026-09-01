Kalamb News : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पिंपळगाव डोळा येथे रास्ता रोको; तहसीलदारांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे

कळंब - मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षण संदर्भात विविध मागण्यासाठी उपोषणाला बसले असून उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. अद्यापही शासनस्तरावर हालचाली दिसून येत नाही.या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी कळंब -ढोकी मार्गावर पिंपाळगावं डोळा येथे मराठा समाजाच्या वतीने मंगळवार (ता. एक) दोन तास रस्तारोको आंदोलन करण्यात आले. यामुळे या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती.तहसीलदार हेमंत ढोकले यांनी आंदोलकाच्या भावना शासनापर्यंत पोहचविन्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलकानी आंदोलन माघे घेतले..आंदोलकानी तहसीलदार यांना निवेदन दिले.संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी सकल मराठा वतीने आंदोलन सकाळी ९.०० ते दुपारी १.०० वाजेपर्यंत शांततेच्या मार्गाने पार पडले.मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले..या आंदोलनात पिंपळगाव डोळा तसेच परिसरातील तरुण, नागरिक आणि सकल मराठा समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.आंदोलकांनी एकजुटीने सहभाग नोंदवत मराठा समाजाच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला.मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन त्या लवकरात लवकर मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आंदोलन शांततेत पार पडले.सकल मराठा समाज, पिंपळगाव डोळा यांच्या वतीने हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते..आंदोलनातील प्रमुख मागण्या -मराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी. मराठा समाजाच्या आरक्षणासह संबंधित मागण्यांवर शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा.मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाची शासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी असेही म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.