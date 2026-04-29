Nanded Farm Success: दोडक्याच्या लागवडीने साधला सर्वांगीण विकास; रोडगीच्या प्रकाशराव सीतापरावांना पाच लाखांचे उत्पन्न

अर्धापूर : शेती फायदेशीर राहिली नाही, उत्पादनं खर्च वाढला आहे,भाव मिळत नाही, निसर्ग साथ देत नाही अशी चर्चा आपण नेहमी ऐकतो, ही चर्चा बऱ्याच अंशी खरी असली तरी याला अपवाद ठरणारे बरेच शेतकरी आहेत की ज्यानी शेतीच्या माध्यमातून आपला सार्वांगिन विकास साधला आहे.आशा शेतकऱ्यात रोडगी (ता अर्धापूर जिल्हा नांदेड) येथील शेतकरी प्रकाशराव सितापराव यांंचा समावेश होतो,ते गेल्या दोन दशकांपासून दोडक्याची यशस्वी लागवड करित आहेत.या दोडक्याने त्यांना आर्थिक स्थैर्य दिले असून त्यानी सर्वांगीण विकास साधला आहे.मुलांचे शिक्षण,घर बांधकाम ,शेती व भूखंड खरेदी हे सर्व शेतीच्या माध्यमातून शक्य झाले आहे.यंदाच्या हंगामात त्यांना खर्च वजा करून दोडक्याच्या लागवडीतुन सुमारे पाच लाखांचे उत्पन्न झाले आहे..रोडगी येथील प्रकाशराव सितापराव यांचे शेतकरी कुटुंब आहे.शेती हा कुटुबाचा मुख्य व्यवसाय आहे.त्यांचे दहावी पर्यंत शिक्षण झाले आहे.त्यांच्या कुटुंबात वडीलोपार्जित पाच एकर शेती आहे.हळद ,केळी,दोडके ही पिके घेतात.शेतात नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सितापराव करित असतात.ते टमाटे, वांगी मिरची, भेंडी आदी भाजीपाला पिके घेत होते.त्यांनी २००५ मध्ये दोडके लागवडीचा पहिला प्रयोग केला.तेंव्हापासुन ही लागवड सुरुच आहे..यंदाच्या हंगामात दोडक्याच्या लागवडीसाठी योग्य मशागत करून शेणखत टाकण्यात आला..गादी वाफ्यावर मलचिंग पेपर टाकून सहा बाय दोन फूट अंतरावर लागवड केली .ही लागवडीपूर्वी बेसल डोस दिला .ही लागवड आक्टोंबर नोव्हेंबर या महिन्यात करण्यात आली.दोडक्याच्या लागवडीनंतर आवश्यकतेनुसार रासायनिक खते, पाणी,सुक्ष्म अन्नद्रव्ये देण्यात आली.तसेच रोग व किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येताच औषधांची फवारणी केली.पाणी व खतांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करून वेलांची निगा राखल्याने यंदा चांगले उत्पादन झाले आहे.पाणी व खते देण्यासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर केला जातो..दोडक्याच्या लागवडीपासून पंचेचाळीस दिवसात दोडके तोडणीसाठी येतात.तोडणी सुरू झाल्यापासून पुढील तीन महिने ही तोड सुरू आसते.यंदाच्या हंगामात त्यांना साडे तीन लाख लागवडीसाठी खर्च झाला.पावने दोन एकर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली होती.यंदा जास्तीत जास्त ५५ ते ६५ रुपये प्रतिकिलो भाव मिळाला.दोडक्याच्या खरेदीसाठी तेलंगणातील व्यापारी थेट बांधावर आली.यंदाच्या हंगामात खर्च वजा करता त्यांना पांच लाखांचे उत्पन्न झाले आहे.मी गेल्या दोन दशकांपासून दोडक्याची लागवड करित आहे.काही वर्षं ठिबक संच विक्रीचा व्यवसाय केला.पण दोडक्याची लागवड अखंडीतपने करित आहे.या दोडक्याच्या उत्पन्नातुन मुलांचे शिक्षण केले असून दोन मुले अभियंते झाले आहेत.एक मुलगा खासगी कंपनीत कार्यरत आहे.तसेच एक एकर शेती खरेदी, भूखंड खरेदी केली असून हे सर्व शेतीच्या माध्यमातून साध्य केले आहे अशी माहिती प्रकाशराव सितापराव यांनी दिली.