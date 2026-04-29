मराठवाडा

Nanded Farm Success: दोडक्याच्या लागवडीने साधला सर्वांगीण विकास; रोडगीच्या प्रकाशराव सीतापरावांना पाच लाखांचे उत्पन्न

दोडक्याच्या यशस्वी लागवडीमुळे रोडगीच्या प्रकाशराव सीतापराव यांना मिळाले आर्थिक स्थैर्य; शेतीतून घर, शेतीभूखंड खरेदीपासून मुलांना उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वांगीण उन्नती
Two Decades of Consistent Ridge Gourd Cultivation

Sakal

लक्ष्मीकांत मुळे
Updated on

अर्धापूर : शेती फायदेशीर राहिली नाही, उत्पादनं खर्च वाढला आहे,भाव मिळत नाही, निसर्ग साथ देत नाही अशी चर्चा आपण नेहमी ऐकतो, ही चर्चा बऱ्याच अंशी खरी असली तरी याला अपवाद ठरणारे बरेच शेतकरी आहेत की ज्यानी शेतीच्या माध्यमातून आपला सार्वांगिन विकास साधला आहे.आशा शेतकऱ्यात रोडगी (ता अर्धापूर जिल्हा नांदेड) येथील शेतकरी प्रकाशराव सितापराव यांंचा समावेश होतो,ते गेल्या दोन दशकांपासून दोडक्याची यशस्वी लागवड करित आहेत.या दोडक्याने त्यांना आर्थिक स्थैर्य दिले असून त्यानी सर्वांगीण विकास साधला आहे.मुलांचे शिक्षण,घर बांधकाम ,शेती व भूखंड खरेदी हे सर्व शेतीच्या माध्यमातून शक्य झाले आहे.यंदाच्या हंगामात त्यांना खर्च वजा करून दोडक्याच्या लागवडीतुन सुमारे पाच लाखांचे उत्पन्न झाले आहे.

Farmer
Farm
Farmer Agitation
Farmer news
Farmer Movement
Farm Crop