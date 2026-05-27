Maharashtra Forest Wildlife: माहूर वनपरिक्षेत्रात ५१५ वन्यप्राण्यांची नोंद; बिबट, रानडुक्कर, नीलगायांसह जैवविविधतेचा समृद्ध पट उलगडला

माहूर : माहूर वनपरिक्षेत्रात पानस्थळा वरील निसर्गानुभव कार्यक्रम-2026 अंतर्गत प्राण्यांची नुकतीच प्रगनना करण्यात आली. प्रगणनेत अस्वल, बिबट, रानडुक्कर, नीलगाय,ससा,मोर यांसह विविध 515 वन्यप्राणी आढळून आले. यासाठी पान स्थळावर आठ ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले होते अशी माहिती माहूर वन परिक्षेत्राचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहित जाधव यांनी 'सकाळ' शी बोलताना दिली..नांदेड जिल्ह्यात किनवट व माहूर तालुक्यात सर्वात जास्त वनक्षेत्र आहे.माहूरचे जंगल हे निसर्गसंपन्न आहे. या जंगलात विविध प्रकारच्या पशु पक्षांसह वन्य प्राण्यांचा अधिवास आहे. तालुक्यातील वनक्षेत्र हे डोंगर, दऱ्यात असल्याने वनभ्रमंती करण्याची मजा काही औरच आहे. माहूर वनपरिक्षेत्रात पाच वन परिमंडळ व 21 बीट आहेत..बुद्ध पौर्णिमे निमित्त माहूर नियत क्षेत्रातील नैसर्गिक पाणवठे असलेल्या वझरा तलाव, पालाईगुडा तलाव,कासारपेठ तलाव, माहूर येथील मातृतीर्थ तलाव, श्रीराम मंदिर तलाव पाचोंदा, तुळशी तलाव,मेंडकी तलाव येथे पान स्थळावर वनपाल, वनरक्षकांनी प्राण्यांची ओळख होण्यासाठी लाकडी मचान उभारून ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले होते..पान स्थळावर निरीक्षणा नंतर माहूर वनपरिक्षेत्रात बिबट-01, रानडुक्कर-284,नीलगाय -98, वानर-39, सायाळ-03, रानमांजर-01, ससा-22, मुंगूस-02, कोल्हा - 25, मोर - 43 असे एकूण 515 वन्यप्राण्यांची ओळख पटविण्यात आल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहित जाधव यांनी सकाळ शी बोलताना सांगितले.. पौर्णिमेच्या अंधार रात्री वन्यप्राण्यांची ओळख पटविण्यात आली वनपरिक्षेत्रात वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहित जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली माहुरचे वनपाल मनोहर कतूलवार, वनपाल मीर साजीद अली, वनपाल एस. के.चंदवाडे,वनपाल ए.आर.देशमुख, यांच्यासह 23 वनरक्षकांनी पान स्थळ निसर्ग अनुभव या मोहिमेत सहभाग नोंदविला आहे..बौद्ध पौर्णिमेच्या पवित्र दिवशी वनक्षेत्रातील जैवविविधतेचे संवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने प्राणी गणना करण्यात आली आहे.वनपरिक्षेत्र अधिकारी या नात्याने सर्व नागरिकांना नम्र आवाहन आहे की, आपल्या परिसरातील वन्यजीव व नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. वन्यप्राण्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी, त्यांच्या अधिवासात अनावश्यक हस्तक्षेप टाळावा तसेच वन्यजीवां बाबत कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास तात्काळ वन विभागास कळवावे.रोहित जाधव, वनपरिक्षेत्र अधिकारी माहूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.