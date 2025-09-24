मराठवाडा

Crop Damage : खऱ्या नुकसानीच्या गावात सोडून इतर ठिकाणी फक्त फोटो काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांचे दौरे : आमदार रोहित पवार

Rohit Pawar : भुम तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भेटून रोहित पवार यांनी सत्ताधारी नेत्यांच्या फक्त ‘दिसण्यासाठीच्या दौऱ्यांवर’ सडकून टीका केली.
भूम : दोन्ही उपमुख्यमंत्री धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना भूम तालुक्यातील नुकसान झालेल्या गावांना सोडून दुसऱ्याच ठिकाणी दौरा करणार असेल तर आले फोटो काढले दौरा दाखवला कुठल्यातरी शेतकऱ्यांना भेटायचे असा दिखावा दौरा आमच्या शेतकऱ्यांना नको आहे .कर्जत जामखेड चे आमदार रोहित पवार भूम तालुक्यातील नुकसानग्रस्त पाहणी करण्यासाठी आले असताना बोलत होते.

