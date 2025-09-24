Crop Damage : खऱ्या नुकसानीच्या गावात सोडून इतर ठिकाणी फक्त फोटो काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांचे दौरे : आमदार रोहित पवार

धनंजय शेटेभूम : दोन्ही उपमुख्यमंत्री धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना भूम तालुक्यातील नुकसान झालेल्या गावांना सोडून दुसऱ्याच ठिकाणी दौरा करणार असेल तर आले फोटो काढले दौरा दाखवला कुठल्यातरी शेतकऱ्यांना भेटायचे असा दिखावा दौरा आमच्या शेतकऱ्यांना नको आहे .कर्जत जामखेड चे आमदार रोहित पवार भूम तालुक्यातील नुकसानग्रस्त पाहणी करण्यासाठी आले असताना बोलत होते..तालुक्यातील बेलगाव येथे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी रोहित पवार (ता २३ )रोजी रात्री आले होते .पुढे बोलताना म्हणले की दोन्ही मोठे नेते फक्त दिखाव करण्यासाठी येत आहेत .दोघांना इथे राजकारण करायचे आहे .या जिल्ह्यामध्ये आलो फोटो काढले ,आम्ही निघून गेलो काही शेतकऱ्यांना भेटलो .यायचं बघायचं गप्पा मारायचं निघून जायचं फक्त टीव्हीसाठी मीडिया वर बोलण्यासाठी यायचं की बघा आम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय करतो कठीण गावांमध्ये येऊन जिथे खऱ्या अर्थाने नुकसान झाले आहे तिथे जाऊन समजून घेणे महत्त्वाचे आहे दोन्ही मुख्यमंत्री एक साथ या जिल्ह्यामध्ये येत असतील तर वेगवेगळे करण्यापेक्षा एकत्रित करा लगेच या लगेच तिथे निर्णय तुम्हाला घेता येईल..एक मंत्री वेगळे फिरतील दुसऱ्या मंत्री वेगळे फिरतील दोघे वेगळे वेगळे पक्षाचे आहेत दोघांना इथं राजकारण करायचे आहे राजकीय दृष्टिकोनातून हा दौरा असेल तर तो दौरा आमच्या शेतकऱ्यांना नको आहे .आम्हाला सामाजिक व शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या दृष्टिकोनातून दौरा पाहिजे असेल तर दुर्दैवाने सत्तेतल्या कुठल्याही मंत्र्याकडून केलेला जात नाही .मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झालेला आहे अहिल्यानगर सोलापूर व इतर जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आहे..Madha Flood : प्रयत्न जिंकले, निसर्ग हरला; वाकाव येथे पुराच्या विळख्यातून नऊ महिन्यांच्या गरोदर महिलेला सुरक्षित दवाखान्यात पोहोचवले.शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे .उभे पिके खराब झालेले आहेत .ज्या पिकांमध्ये पाणी आहे त्यामध्ये शेतकऱ्यांना काही मिळणार नाही .अधिकाऱ्यांनी योग्य पद्धतीने पंचनामे केले जात नाहीत .खरे नुकसानीची नोंद होत नाही .द्राक्ष उत्पादक शेतकरी या परिसरामध्ये आहेत .त्यांच्या मोठ्या अडचणी आहेत .शेतकऱ्यांचे प्रश्न लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून व अधिकाऱ्यांनी सोडवले पाहिजे पण कुठेतरी दुर्लक्ष केले जात आहे.असे रोहित पवारांनी बोलताना सांगितले. यावेळी प्रतापसिंह पाटील ,कोहिनूर सय्यद ,विश्वनाथ दातखिळे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते ..आमदार तानाजी सावंत वर टीकाइथे असणारे आमदार शेतकऱ्याला भेटण्यासाठी जनावरांना सोडता येत नव्हतं का? हे कळंत नाही का ? असे प्रश्न विचारतात पाणी वाढल्यानंतर माणसाला वाचवायचे का जनावरांना असा प्रश्न शेतकऱ्यासमोर पडतो त्यावेळेस शेतकरी परिवाराला बघतो .इथे येऊन असले फालतू प्रश्न काढणे चुकीचे आहे.मंत्री महाजन यांच्यावर टीकाजलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन चिंचपूर येथे आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्यांना प्रश्न विचारले त्यावेळी महाजन चिडले मी काही पैसे घेऊन आलो आहे का . एवढा माज आहे .तुम्ही मंत्री आहात फिरता कशाला दिखावा करण्यासाठी फिरत आहात का ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.