Rohit Pawar: अतिवृष्टग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत करा; तर सरकाला श्वास घेणेही घेणे अवघड होईल, आमदार रोहित पवार....

Marathwada Floods: मराठवाड्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना १३ ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्याचे अल्टिमेटम दिले आहे.
राम काळगे
निल‌ंगा : मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अतिवृष्टी मुळे व महापुरामुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. तुम्ही विरोधी पक्ष नेता असताना ओला दुष्काळ जाहीर करा म्हणून बोललात पत्र दिले मग आता काय बदल बोलत आहात असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना केला.

