Beed RTE Admission, Fake Rent Agreements: आरटीई प्रवेशासाठी बनावट भाडेकरार? बीडमध्ये शाळेजवळ ‘पत्ता’ मिळवण्याची स्पर्धा

बीड : शिक्षणाचा मूलभूत हक्क मिळावा म्हणून लागू करण्यात आलेल्या आरटीईच्या २५ टक्के कोट्यावर आता संशयाची छाया पडू लागली आहे. नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी काही पालकांनी बनावट किंवा तात्पुरत्या भाडेकरारांचा आधार घेतल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये अचानक वाढलेली भाडेकरारांची गर्दी आणि शाळेजवळ ‘पत्ता’ दाखवण्याची स्पर्धा पाहता, खऱ्या अर्थाने गरजू आणि वंचित विद्यार्थ्यांच्या हक्कावरच गदा येत असल्याची तीव्र भावना व्यक्त होत आहे. आरटीई प्रवेशासाठी निवासाचा पुरावा म्हणून नोंदणीकृत भाडेकरार आवश्यक असल्याने सध्या शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये पालकांची मोठी गर्दी होत आहे. .अचानक वाढलेल्या अर्जांमुळे अनेक करार मंजुरीच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत. केवळ शहरातच अनेक भाडेकरार प्रलंबित असल्याची माहिती समोर येत आहे. आरटीई नियमानुसार शाळेपासून तीन किलोमीटर अंतरातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य दिले जाते. याच नियमाचा आधार घेत अनेक पालक संबंधित शाळेजवळ तात्पुरते किंवा बनावट भाडेकरार करत असल्याची चर्चा आहे..RTE Admission: आधी पैसे द्या, मग प्रवेश! संस्थाचालकांच्या भूमिकेमुळे आरटीई प्रवेशाचा गुंता वाढणार.आरटीईचा लाभ प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी असताना, काही सक्षम पालकही या व्यवस्थेतील पळवाटा शोधत असल्याचे दिसत आहे. महागड्या खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी बनावट पत्त्यांचा आधार घेतल्याने या योजनेचा मूळ उद्देशच धोक्यात येत आहे. प्रवेश प्रक्रियेची अंतिम मुदत १८ मार्च जवळ येत असल्याने पालकांमध्ये मोठी धांदल उडाली आहे. भाडेकरार नोंदणीसाठी रांगा लागल्या असून अनेक अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत अडकले आहेत..Maharashtra Education News: आरटीईच्या नवीन नियमांमुळे पालकांची कोंडी; नव्या अटींमुळे अनेक जण प्रवेशापासून दूर राहण्याची शक्यता!.'‘आम्ही खरोखर भाड्याने राहतो, पण आमच्याकडे कागदपत्रांची सोय करणे कठीण जाते. काही श्रीमंत लोक फक्त शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून बनावट भाडेकरार करतात, हे चुकीचे आहे. सरकारने कडक तपासणी केली नाही तर आमच्यासारख्या गरीबांच्या मुलांना आरटीईचा लाभ मिळणार नाही.’'- एक पालक.खरे गरजू विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीतीया सर्व प्रकारामुळे झोपडपट्टीत किंवा छोट्या घरात राहणाऱ्या गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. खरोखरच त्या परिसरात राहणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज बाद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आरटीईच्या उद्देशालाच धक्का बसत असल्याची टीका होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.