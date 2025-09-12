Georai News : उपसरपंचाचा प्रताप! हवेत गोळीबार करून व्हिडिओ सोशल मिडियावर केला व्हायरल!

गेवराई - बीडच्या गेवराईतील रुईच्या उपसरपंचाने एअरगनमधून हवेत गोळीबार केल्याचा व्हिडिओ आज शुक्रवारी सोशल मिडियावर व्हायरल झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे पोलिसांच्या खाकीची भीती राहिली आहे की नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..रुई (ता. गेवराई, जि. बीड) गावचे उपसरपंच यांनी चक्क एअरगनमधून हवेत गोळीबार करून याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल केला आहे. तसेच दशहत माजवण्याचा प्रयत्न केला. याचा व्हिडिओ त्यांनी वाढदिवसानिमित्त समाज माध्यमांमध्ये शेअर केल्याने गावकऱ्यांनी या व्हिडिओवर संताप व्यक्त केला आहे..बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी अद्याप मुख्य आरोपी फरार आहे. त्यातच लुखामसला येथील माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांच्या मृत्यूचे प्रकरण सुरु असतानाच शुक्रवारी (ता. १२) गेवराई तालुक्यातील रूई गावातील उपसरपंचाचा प्रताप समोर आला आहे. त्यांनी एअरगनमधून हवेत गोळीबार केला आहे. सुरूवातीला त्यांना खांद्यावर घेण्यात आलं. नंतर हवेत गोळीबार करून त्यांनी परिसरात दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला..त्यांनी हवेत गोळीबार करतानाचा व्हिडिओ वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियात व्हायरल केला. या व्हिडिओवर गावकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. उपसरपंच हवेत गोळीबार करून गावात दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं गावकरी म्हणाले. या प्रकरणानंतर पोलिसांची काही वचक राहिली आहे की नाही? असा उपस्थित होत आहे..दरम्यान, रूई गावातील उपसरपंचाचा हवेत गोळीबार करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलीस या प्रकरणावर काय कारवाई करणार? हे पाहणं म्हत्वाचं ठरेल.दरम्यान, आज जो सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ एक वर्षापूर्वीचा असून, आज माझा वाढदिवस असल्याने तोच व्हिडिओ व्हायरल करण्यात आलेला आहे. असे उपसरपंच सचिन खरवडे यांनी सांगीतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.