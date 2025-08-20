मराठवाडा

Hingoli News : हिंगोली महिला अर्बन क्रेडीट सोसायटीत ३५ कोटींचा गैरव्यवहार; संचालक, अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह 33 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

हिंगोलीत महिला अर्बन क्रेडिट सोसायटीमधील ३५ कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात संचालक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह ३३ जणांवर हिंगोली शहर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल.
Hingoli Womens Urban Credit Society
Hingoli Womens Urban Credit Societysakal
पंजाब नवघरे
Updated on

हिंगोली - हिंगोलीत महिला अर्बन क्रेडिट सोसायटीमधील ३५ कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात संचालक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह ३३ जणांवर हिंगोली शहर पोलिस ठाण्यात मंगळवारी ता. १९ सायंकाळी उशीरा फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणामुळे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

Hingoli
crime
scam
Employees
Officer
Director
Woman

