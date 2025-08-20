Hingoli News : हिंगोली महिला अर्बन क्रेडीट सोसायटीत ३५ कोटींचा गैरव्यवहार; संचालक, अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह 33 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

हिंगोली - हिंगोलीत महिला अर्बन क्रेडिट सोसायटीमधील ३५ कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात संचालक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह ३३ जणांवर हिंगोली शहर पोलिस ठाण्यात मंगळवारी ता. १९ सायंकाळी उशीरा फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणामुळे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हिंगोली शहरातील मोंढा भागात २०१८ साली महिला अर्बन क्रेडिट सोसायटी स्थापन करण्यात आली होती. या सोसायटीमध्ये सर्व महिला संचालक आहेत.सोसायटीमध्ये ग्राहकाकडून व्याजदर जादा देण्याचे सांगत ठेवी ठेऊन घेण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यानंतर मुदत संपल्यानंतर ठेवीची रक्कम परत देण्यात आली नाही. त्यामुळे ठेवीदारांनी वेळोवेळी बँक प्रशासनाकडे चकरा मारूनही त्यांना रक्कम देण्यात आली नाही..या प्रकारामुळे आपली फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर अर्पित बगडीया यांनी आज हिंगोली शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. यामध्ये बँकेच्या संचालकांसह, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी १ एप्रील २०१८ ते ता. ३१ मार्च २०२४ या कालावाधीतील ठेवीची रक्कम परत न करता ३०.७८ कोटी रुपयांची फसवणुक केली. तसेच ४.४३ कोटी रुपयांच्या रकमेचे आर्थिक नुकसान केल्याचे तक्रारीत नमुद केले..यावरून पोलिसांनी सोसायटीच्या अध्यक्षा रोहिणी खर्जुले, उपाध्यक्षा सुमित्रा डिडाळे, सचिव अश्विनी महालनकर, परती महालनकर, विना भट, रागीणी खर्जुले, सुनीता गुंडेवार, अखविनी राहुल महालनकर, पलक खर्जुले, मनिषा बिनोरकर, संचिता मुधोळकर, प्रिती बुरसे या महिला संचालकांसह जयेश खर्जुले पासींग अधिकारी दिनेश आनेकर, श्रीपाक आगदिघे, मोनाली अंबेकर, राजश्री पांगे, अजिंक्य खर्जुले, प्रेरणा उन्हाळे, गजानन मापारी, सय्यद माजीद, रामदास कुंडकर, अनुप्रिया धुडकेकर, प्रितीया परतवार, ज्योती गंगावणे, संजय बुरसे, नेहा गवई, नारायण भुरभुरे, दिव्या खर्जुले, निवृत्ती कुंडकर, दिगंबर भोयर यांच्यासह अन्य दोघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे..दरम्यान, हिंगोलीतील नावाजलेली सोसायटी असतानाही झालेल्या फसवणुक प्रकरणामुळे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक संदीप मोदे, सहाय्यक पोलिस निरक्षक संगमनाथ परगेवार, जमादार अशोक धामणे, संजय मार्के, संतोष करे, शेख मुजीब यांच्या पथकान तपास सुरु केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.