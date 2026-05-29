Bhoom Crime : भूममध्ये पोलिसाचे चोरले चार लाख; भूम पोलीस लावणार का छडा?

- धनजय शेटेभूम - वाशी पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलीस कर्मचारी अर्जुन सुदरराव मारकड यांची चार लाख रुपयांची चोरी झाल्याची घटना भूम शहरात घडली. चोरट्यांनी अत्यंत शिताफीने दुचाकी पंचर करून तसेच दिशाभूल करत गाडीत ठेवलेली रोकड लंपास केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्जुन मार्कड यांनी भारतीय स्टेट बँकेत सोनेतारण करून चार लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ही रक्कम घेऊन ते पत्नीसमवेत दुचाकीवरून जात असताना अज्ञात चोरट्यांनी त्यांची दुचाकी पंचर केली. त्यानंतर पुढे एका ठिकाणी त्यांच्या पत्नीच्या अंगावर काहीतरी पदार्थ टाकण्यात आला. त्यामुळे घाबरलेल्या मारकड दाम्पत्याने उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालय गाठले..दरम्यान, अवघ्या पंधरा मिनिटांच्या कालावधीत चोरट्यांनी दुचाकीतील चार लाख रुपयांची रोकड चोरून नेली. ही संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून पोलिसांकडून फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध सुरू आहे.या घटनेमुळे भूम शहरात खळबळ उडाली असून नागरिकांनी मोठी रोकड घेऊन जाताना अधिक सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.