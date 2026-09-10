Beed Scam : बीडमध्ये ७ कोटींचा महाघोटाळा! २० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावरील जमिनीवर डल्ला; एसबीआयचे व्यवस्थापक, सरपंचासह ६ जणांवर गुन्हा दाखल

बीड - वीस वर्षांच्या अधिकृत भाडेपट्ट्यावर (रेंट ॲग्रीमेंट) दिलेल्या जमिनीवरील कायदेशीर ताबा व नोंदी परस्पर हटवून, त्याच जागेवर चक्क स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून तब्बल ७ कोटी रुपयांचे भलामोठा कर्ज लाटल्याचा खळबळजनक प्रकार बीडमध्ये उघडकीस आला आहे. या भयंकर फसवणूक प्रकरणी बँकेचे व्यवस्थापक, आनंदवाडीचे सरपंच, ग्रामसेवक आणि जागामालकासह एकूण सहा जणांविरुद्ध शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..छत्रपती संभाजीनगर येथील व्यापारी गणेश दिगांबरराव मोरलवार हे आपल्या भागीदारांसह जालना रोडवरील आनंदवाडी येथे डायमंड टाईल्स अँड ग्रॅनाईट्स नावाचे भव्य शोरूम चालवतात. यासाठी त्यांनी १ जानेवारी २०१९ रोजी सविता प्रल्हाद देवकते यांच्या मालकीची गट क्रमांक ७१ मधील ४६ आर जमीन २० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने नोंदणीकृत कराराद्वारे घेतली होती. या करारात सदर जमीन कुठेही गहाण अथवा तारण न ठेवण्याची, तसेच त्यावर कोणतेही कर्ज न काढण्याची स्पष्ट अट घालण्यात आली होती..या कराराची रीतसर नोंद ग्रामपंचायतीच्या पीटीआर दप्तरी करण्यात आली होती. मात्र, व्यापारी मोरलवार यांचा व्यवसाय सुरू असतानाच, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता किंवा संमती न घेता, आरोपींनी संगनमत करून कोट्यवधींचा डाव साधला. एसबीआय बँकेच्या परभणी येथील एसएमई शाखेचे व्यवस्थापक राजेश मुन, अधिकारी राकेश मिश्रा, मयूर गुल्हर, जागामालक सविता देवकते, साक्षीदार तथा आनंदवाडीचे विद्यमान सरपंच मोहन देवकते उर्फ नाना आणि तत्कालीन ग्रामसेवक सोनवणे यांनी आपापसात संगनमत केले..आरोपींनी ग्रामसेवकाला हाताशी धरून सरकारी दप्तरातील नोंदी परस्पर हटवल्या. त्यानंतर कागदपत्रांमध्ये हेरफेर करून त्याच जागेवर बँकेतून ७ कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच मोरलवार यांनी पोलिसांत धाव घेतली. या गब्बर घोटाळ्यामुळे संपूर्ण बीड जिल्ह्यात आणि बँकिंग क्षेत्रात तीव्र खळबळ उडाली असून, शिवाजीनगर पोलीस या गुन्ह्याचा कसून तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.