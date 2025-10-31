Kannad News : कन्नड नगरपरिषदेच्या विकासकामांसाठी ९ कोटी २६ लाखांचा निधी मंजूर

कन्नड - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिघातील ‘अधिसूचित विशेष रस्ता अनुदान’ व ‘नागरी सेवा व सुविधा पुरवणे’ या योजनेंतर्गत कन्नड नगरपरिषदेच्या हद्दीतील विविध विकासकामांसाठी तब्बल ९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीस राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाल्याची माहिती आमदार संजना जाधव यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) रोजी दिली. .आता विकास कामांसाठी निधी येयाला ख-या अर्थाने सुरुवात झाली. येणाऱ्या काळात तालुक्याचा व शहराचा विकासाचा राहिलेला अनुशेष भरुन काढण्यासाठी आपण निधीची मागणी केली आहे. त्यामुळे निच्छीत शहरासह तालुक्यातील गावात विकास कामे होणार असल्याचे आमदार संजना जाधव यांनी सांगितले..५ कोटी रुपयांत होणारी विकासकामे -प्रभाग क्र. १ — चाळीसगाव रोड नेवगे कॉम्प्लेक्स ते सुनिल राठोड ते नितीन भारुका यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता व क्लोज ड्रेन बांधकाम (₹१ कोटी ५० लाख).प्रभाग क्र. ४ — गोरोबा नगर येथे गोरोबा मंदिर ते देविदास मोरे ते सोमीनाथ भोसले यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता व क्लोज ड्रेन बांधकाम (₹४० लाख).प्रभाग क्र. ६ — कन्या शाळा ते दिलीप शहरवाले ते आनवडे मिस्त्री यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता व क्लोज ड्रेन बांधकाम (₹१ कोटी ५० लाख).प्रभाग क्र. ९ — शब्बीर मिस्त्री यांचे घर ते लियाकत भाई यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता व क्लोज ड्रेन बांधकाम (₹३० लाख).प्रभाग क्र. ८ — ताहेर पेंटर यांचे घर ते अय्यूब लकडीवाला यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता व क्लोज ड्रेन बांधकाम (₹२१ लाख).प्रभाग क्र. ५ — खांडसरी भागात जुगलकिशोर शर्मा ते अमर पाटील ते मनसबराव दाभाडे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता व क्लोज ड्रेन बांधकाम (₹२० लाख).प्रभाग क्र. १२ — माळीवाडा येथे लोहार यांचे घर ते साईनाथ गवळी ते सोमीनाथ जाधव यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व क्लोज ड्रेन बांधकाम (₹४२ लाख).प्रभाग क्र. १ (आदिवासी वसतिगृह परिसर) — आदिवासी वसतिगृह ते गोपाल राठोड ते पवार सर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व क्लोज ड्रेन बांधकाम (₹४७ लाख)..४ कोटी २६ लाख रुपयांत होणारी विकासकामे -मुख्य रस्ता (टिळक उद्यान ते शनी मंदिर चौक) — सिमेंट काँक्रीट बांधकाम (₹१ कोटी ७१ लाख).प्रभाग क्र. ५ — हरकचंद जैन ते प्रकाश शेठ भारुका ते बाविस्कर ते नितीन पाटील ते डॉ. मोतिंगे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व बंदिस्त गटार बांधकाम (₹६० लाख).प्रभाग क्र. ६ — चौधरी यांच्या घरापासून ते गोरवाडकर आप्पा ते डॉ. लोहाडे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता (₹४० लाख).प्रभाग क्र. २ — स्वामी समर्थ केंद्र परिसरात नगरपरिषदेचे सभागृह बांधकाम (₹५० लाख).प्रभाग क्र. ३ — श्रावण अभंग ते साने गुरुजी ते भूषण दाभाडे ते राहुल गावंडे यांच्या घराजवळ खेळाचे मैदान विकसित करणे (₹३५ लाख).प्रभाग क्र. ४ — गोरबा नगर परिसरात नगरपरिषदेचे सभागृह बांधकाम (₹२० लाख).प्रभाग क्र. २ — रेखा देशमुख यांच्या घरासमोर खेळाचे मैदान विकसित करणे (₹३० लाख).प्रभाग क्र. ८ — खुल्या जागेवर नगरपरिषदेचे सभागृह बांधकाम (२० लाख)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.