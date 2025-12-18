मराठवाडा

Latur News: ग्रामीण रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेचा मृत्यू

Rural Hospital Ahmedpur Latur: अहमदपूर ग्रामीण रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या २३ वर्षीय महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. वेळेवर उपचार न मिळाल्याचा आरोप; जिल्हास्तरीय चौकशीचे आदेश.
अहमदपूर, (जि. लातूर) : येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १६) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली असून, दीपाली दयानंद वाघमारे (वय २३, रा. धानोरा खु. ता. अहमदपूर) असे मृत महिलेचे नाव आहे.

