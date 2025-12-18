Latur News: ग्रामीण रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेचा मृत्यू

अहमदपूर, (जि. लातूर) : येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १६) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली असून, दीपाली दयानंद वाघमारे (वय २३, रा. धानोरा खु. ता. अहमदपूर) असे मृत महिलेचे नाव आहे..धानोरा खु. येथील दीपाली वाघमारे यांना सोमवारी (ता. १५) प्रसूतीसाठी अहमदपूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सामान्य पद्धतीने प्रसूती होईल अशी अपेक्षा असताना अचानक त्यांची प्रकृती चिंताजनक झाली..Kalamb Crime : कळंबमधील घरफोडी प्रकरणी चोरट्यास ताब्यात घेण्यास पोलिसांना यश.पुढील उपचारासाठी मंगळवारी (ता. १६) त्यांना लातूर येथे हलवण्यात येत असताना रस्त्यातच त्यांचा कोळपा गावाजवळ मृत्यू झाला. त्यांना लातूर येथील डॉ. आदित्य कल्याणी यांनी तपासून मृत घोषित केले. या घटनेमुळे दीपाली यांच्या नातेवाइकांनी संताप व्यक्त करीत ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी वेळेवर योग्य उपचार न दिल्याने दीपाली यांचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप केला आहे..तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. दरम्यान, याबाबत अहमदपूर पोलिस ठाण्यात बुधवारी आकस्मिक मृत्यू नोंद करण्यात आली असून, पोलिस उपनिरीक्षक स्मिता जाधव पुढील तपास करत आहेत..Amravati News: मेळघाट पुन्हा मातामृत्यूने हादरले; आठ दिवसांत दोन माता व चार बालकांचा मृत्यू.या घटनेची गांभीर्याने दखल घेतली असून, बाळंतपणासाठी आलेल्या महिला रुग्णाच्या मृत्यूचे नेमके कारण शोधण्यासाठी ‘जिल्हास्तरीय माता मृत्यू अन्वेषण समिती’मार्फत सखोल चौकशी केली जाईल. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल. दोषी आढळल्यास नियमाप्रमाणे कारवाई केली जाईल.- डॉ. बाळासाहेब नागरगोजे, वैद्यकीय अधीक्षक, अहमदपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.