Bribe Case : तीस हजार रुपये लाच घेताना ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यास पकडले; लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई

घनसावंगी जि. जालना - तक्रारदार यांच्या आई व गावातील इतर लाभार्थी यांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजुर घरकुलाचा दुसरा हप्ता टाकण्यासाठी यातील पंचायत समिती घनसावंगी येथील राणीउचेगाव सर्कलचे कंत्राटी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता विशाल लक्ष्मणराव कनुजे (वय-३८ वर्ष) यांनी चाळीस रुपये लाचेची मागणी करुन तीस हजार रुपये लाचेची रक्कम स्विकारताना गंगाधरवाडी, हरे कृष्ण नगर, ता. जि. जालना येथे रंगेहात पकडले..यातील तक्रारदार यांची पत्नी सरपंच असून, तक्रारदार यांच्या आई व गावातील इतर ३९ लाभार्थी यांचे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत मंजुर घरकुलाचा पहिला हप्ता पंचायत समिती घनसावंगी येथील राणीउचेगाव सर्कल चे कंत्राटी ग्रामीन गृह निर्माण अभियंता विशाल लक्ष्मणराव कनुजे (वय-३८ वर्ष) पद यांनी त्यांचे खात्यावर टाकला होता.दरम्यान रविवारी (ता. २४) रोजी तक्रारदार यांनी कनुजे यांच्या घरी जाऊन आईचा घरकुलाचा दुसरा हप्ता खात्यावर जमा करणे बाबत विनंती केली असता, त्यांनी तक्रारदार यांना म्हटले की, तुमच्या सांगण्यावरून चाळीस लाभार्थी यांचा पहिला हप्ता त्यांच्या खात्यावर जमा केला आहे..जर तुम्हाला दुसरा हप्ता पाहिजे असेल तर तुम्ही पहिले हप्त्यात टाकलेल्या लाभार्थी यांचेकडून प्रत्येकी एक हजार रुपये प्रमाणे ४० लाभार्थी यांचे एकूण चाळीस हजार रुपये द्या, तेव्हा तुमचा घरकुलाचा दुसरा हप्ता तुमच्या खात्यावर पडेल. अशी लाच मागणी केली.परंतु तक्रारदार यांना लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जालना यांचेकडे सोमवार (ता. २५) रोजी तक्रार केली. सदर तक्रारीवरुन मंगळवारी (ता. २६) रोजी पंचासमक्ष लाच मागणी पडताळणी केली असता लाच मागणी करून ती स्विकारण्याची समंती दिल्याचे निष्पन्न झाले..त्यानंतर बुधवार (ता. २७) रोजी ११. ४५ वा. च्या सुमारास आरोपी विशाल कनुजे यांचे गंगाधरवाडी येथील राहते घरी जालना येथे सापळा लावून तक्रारदार यांच्या कडून पंचासमक्ष विशाल कनुजे यांनी तीस हजार रुपये लाचेची रक्कम स्वीकारली असता त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, जालनाच्या पोलीस निरीक्षक, कोमल शिंदे यांनी व त्यांचे पथकाने ताब्यात घेतले व अंगझडती घेतली असता लाच रक्कम तीस हजार रुपये व रेडमी कंपनीचा मोबाईल मिळुन आला. या प्रकरणी त्याचेवर पोलीस ठाणे तालुका जालना येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सदरची कामगीरी लाच प्रतिबंधक विभाग छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस अधीक्षक, श्रीमती, माधुरी केदार कांगणे, अप्पर पोलीस अधीक्षक शशिकांत सिंगारे, पर्यवेक्षण व सहायक सापळा अधिकारी बी. एस.. जाधवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक, कोमल शिंदे व पथकातील पोलिस अंमलदार गजानन खरात, श्रीनिवास गुड्डर, गजानन कांबळे, शिवलिंग खुळे, अमोल चेके, मनोहर भुतेकर, चालक भालचंद्र बिणोरकर यांनी केली..