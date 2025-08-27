मराठवाडा

Bribe Case : तीस हजार रुपये लाच घेताना ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यास पकडले; लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई

लाभार्थी यांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजुर घरकुलाचा दुसरा हप्ता टाकण्यासाठी तीस हजार रुपये लाचेची रक्कम स्विकारताना अभियंत्यास रंगेहात पकडले.
Bribe Case
Bribe Casesakal
सुभाष बिडे
Updated on

घनसावंगी जि. जालना - तक्रारदार यांच्या आई व गावातील इतर लाभार्थी यांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजुर घरकुलाचा दुसरा हप्ता टाकण्यासाठी यातील पंचायत समिती घनसावंगी येथील राणीउचेगाव सर्कलचे कंत्राटी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता विशाल लक्ष्मणराव कनुजे (वय-३८ वर्ष) यांनी चाळीस रुपये लाचेची मागणी करुन तीस हजार रुपये लाचेची रक्कम स्विकारताना गंगाधरवाडी, हरे कृष्ण नगर, ता. जि. जालना येथे रंगेहात पकडले.

Loading content, please wait...
crime
bribe

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com