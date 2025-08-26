Georai News : आई, ग...! दप्तर उचवलत नाही, अन् ओझंही पेलवत नाही; ग्रामीण भागातील गावखेड्यातील मुलांच्या तोंडातून निघतात स्वर

गेवराई - ही बॅग उचलवत नाही अन् ओझं ही पेलवत नाही ना ग--!आई मला, हे बोल ग्रामीण भागातील गावखेड्यातील शिक्षण घेत असलेल्या मुलांच्या तोंडातून ऐकण्यात येत आहेत. शिक्षणास असलेली बॅग अक्षरशः ओझ्याची प्रतीक बनल्याने शालेय बाल विद्यार्थी यांच्या आरोग्यास धोकादायक बनत चालली असून, पालकांच्या चिंतेत वाढ करणारी आहे..सरकारी तसेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत विविध विषय शिकविले जातात. त्यामुळे सर्वच पुस्तके, वह्या, सरावाच्या वह्या याशिवाय पाणी बॉटल आणि जेवण डब्बा विद्यार्थ्यांना नित्याने न्यावाच लागतो. पर्यायाने दप्तराचे ओझे वाढते. विद्यार्थ्याचे वजन १५ किलो असले तर, त्याच्या पाठीवरील ओझे दहा किलोच्या आसपास असते. बालवयातच पाठ, मान दुखीचा सामना करावा लागतो. यामुळे पालकांच्या चिंतेत वाढ होत चालली आहे..दरम्यान, शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे किती आणि कोणते साहीत्य असावे, याबाबत वेळोवेळी सुचना जारी केलेल्या आहेत. मात्र, अनेक शाळेकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. पाठीवरील दप्तराच्या ओझ्याचा ताण वाढतो.परिणामी ओझे उचलवत नाही अन् पेलवत नाही असे बोल विद्यार्थ्याचे ऐकण्यात येत आहेत..१५ ते २० वजन असलेल्या विद्यार्थ्याच्या पाठीवर १० ते १२ किलोचे दप्तर -सद्यपरिस्थितीत ग्रामीण भागातील गावखेड्यातील इंग्रजी तसेच सरकारी माध्यमांच्या शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थी-विद्यार्थीनीचे वजन १५ ते २० किलो असताना त्यांच्या पाठीवर दप्तराचे ओझे १० ते १२ किलो असते. म्हणजेच दप्तराचा भार विद्यार्थ्याच्या शरीराच्या जवळपास ४० ते ५० टक्के आहे. या ओझ्यामुळे पाठ, मान दुखीचा त्रास विद्यार्थ्यांना होत आहे..काय सांगते विधेयक -• शाळांनी वेळापत्रक आधीच सुचना देत कोणती पुस्तके आणावेत, हे सांगणे बंधनकारक आहे.• दप्तराच्या बॅगचे वजन विद्यार्थी वजनाच्या दहा टक्के अधिक नसावे.• विद्यार्थी वयाच्या आधारित दप्तर वजन मर्यादित असावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.