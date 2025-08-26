मराठवाडा

Georai News : आई, ग...! दप्तर उचवलत नाही, अन् ओझंही पेलवत नाही; ग्रामीण भागातील गावखेड्यातील मुलांच्या तोंडातून निघतात स्वर

दप्तराच्या ओझ्याचा भार कमी होईनासा झाल्याने पाठ, मान दुखीच्या मुलांच्या समस्या वाढल्या; पालकांच्या चिंतेत वाढ.
heavy weight school bags
heavy weight school bagsESakal
भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - ही बॅग उचलवत नाही अन् ओझं ही पेलवत नाही ना ग--!आई मला, हे बोल ग्रामीण भागातील गावखेड्यातील शिक्षण घेत असलेल्या मुलांच्या तोंडातून ऐकण्यात येत आहेत. शिक्षणास असलेली बॅग अक्षरशः ओझ्याची प्रतीक बनल्याने शालेय बाल विद्यार्थी यांच्या आरोग्यास धोकादायक बनत चालली असून, पालकांच्या चिंतेत वाढ करणारी आहे.

Loading content, please wait...
school
Parents
children
Weight Gain
bags
georai
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com