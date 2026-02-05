Vadigodri News : जमीन विकून पवार दांपत्याकडून मनोरुग्णांची सेवा; १४ महिलांसह दोन बालकांचा करतात सांभाळ

- दिलीप दखणेवडीगोद्री - 'जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले...' या संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील ओळीप्रमाणे दाढेगाव (ता. अंबड) येथील पती-पत्नी सारिका पवार व माधव पवार हे धाकलगावजवळील मनमंदिर सेवा आश्रमात निराधार मनोरुग्णांची सेवा करत आहेत. विशेष म्हणजे हे दांपत जमीन विक्री करून व किराणा दुकान बंद करून चौदा मनोरुग्ण महिला व त्यांच्या दोन लहान मुलांचा सांभाळ करीत आहेत..वडीगोद्री–शहापूर रोडवर धाकलगावजवळ पवार दांपत्याने सतरा गुंठे जमीन खरेदी करून पत्र्याचे शेड उभारले आहे. आश्रमासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने सारिका पवार यांनी शेवगाव (जि. अहिल्यानगर) येथील आपली दोन एकर शेती विकली, तर माधव पवार यांनी शहापूर (ता. अंबड) येथील किराणा दुकानाचा व्यवसाय बंद करून मिळालेली रक्कम मनमंदिर सेवा प्रकल्पासाठी खर्च केली..मनोरुग्ण सेवा आश्रम सुरू करताना सुरवातीला त्यांना मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. कोणीही जागा देण्यास तयार नव्हते; मात्र खचून न जाता पवार दांपत्याने स्वतःची जमीन विकून आश्रम उभारला. यासंदर्भात सारिका पवार व माधव पवार यांनी सांगितले, की परिसरात कुठेही मनोरुग्ण आढळल्यास स्थानिक नागरिक आम्हाला कळवतात.आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन संबंधित मनोरुग्णाला आश्रमात आणतो. त्यांची पोलिस ठाण्यात नोंद केली जाते. त्यानंतर शासकीय रुग्णालयात नेऊन संपूर्ण तपासणी, केस कापणे, स्वच्छ अंघोळ व आवश्यक औषधोपचार करण्यात येतात. काही रुग्ण पूर्णपणे बरे झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांचा शोध घेऊन त्यांना परत सुपूर्द केले जाते..सध्या आश्रमात चौदा मनोरुग्ण असून, त्यापैकी दोन महिलांची प्रसूतीही येथेच झाली. पोटच्या लेकरांप्रमाणे या मुलांचा सांभाळ केला जात आहे. परिसरातील नागरिक आपल्या परीने अन्नधान्य व स्वयंपाकासाठी मदत करतात. मात्र, जवळपास सोळा लहान-मोठ्या रुग्णांचे संगोपन करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे पवार दांपत्याने सांगितले..दरम्यान, या कार्यासाठी शासनाने सहकार्य करावे. दर महिन्याला आरोग्य तपासणीसाठी आरोग्य पथक पाठवावे. आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन रुग्णांची नियमित तपासणी करावी तसेच शासकीय मदत मिळावी, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे..माझे गाव दाढेगाव आहे. घरची परिस्थिती हलाखीची होती. घरात बहीण मनोरुग्ण असल्याने तिच्या वेदना व त्रास पाहताना मन हेलावून जात असे. ते चित्र आजही आठवले की डोळ्यांत अश्रू येतात. त्यामुळे जे मनोरुग्ण दिसतील त्यांना एका सुरक्षित ठिकाणी आणून सेवा करण्याचा निर्णय घेतला. या कार्यासाठी मला पत्नी सारिका पवार हिची भक्कम साथ मिळाली.- माधव पवार, विश्वस्त, मनमंदिर सेवा प्रकल्प, धाकलगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.