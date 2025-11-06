मराठवाडा

Sahyadri Adventure: नऊ वर्षांच्या मुलीने सर केला सह्याद्रीतील भैरवगड; रेवा रामदासीचे साहस

Reva Ramdasi’s Daring Ascent of Bhairavgad: सह्याद्रीतील भैरवगड नऊ वर्षांच्या रेवा रामदासीनं सर केला. धाडसी साहस आणि रॅपलिंग कौशल्याने सर्वांनाच थक्क केले.
Sahyadri Adventure

सकाळ वृत्तसेवा
जालना : सह्याद्री पर्वतरांगेतील अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक गड म्हणून ओळखला जाणारा भैरवगड (जि. ठाणे) सर केला आहे, अवघ्या नऊ वर्षाच्या मुलीने.

