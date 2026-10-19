मराठवाडा

Beed News : सकाळचा दणका! बोगस मान्यतेच्या महाघोटाळ्यात अखेर टांग; पाचही शिक्षकांच्या मान्यता तडकाफडकी रद्द

खासगी शाळांमधील बोगस शिक्षक मान्यता, कागदपत्रांची खाडाखोड आणि आवक-जावक रजिस्टर गायब केल्याचा पर्दाफाश सकाळने अत्यंत जोखमीने वृत्त मालिका केली होती.
teacher suspended

teacher suspended

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सकाळ वृत्तसेवा
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- नितीन चव्हाण

बीड - खासगी शाळांमधील बोगस शिक्षक मान्यता, कागदपत्रांची खाडाखोड आणि आवक-जावक रजिस्टर गायब केल्याचा पर्दाफाश सकाळने अत्यंत जोखमीने वृत्त मालिका केली होती. या सकाळच्या दणकट आणि सविस्तर वृत्ताची गंभीर दखल घेत शिक्षण विभागाने आता अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

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