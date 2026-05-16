मराठवाडा

Water Supply Relief : ‘सकाळ’ इम्पॅक्ट : जमालवाडीला नवी जलवाहिनी, तांड्यावरील विहीर अधिग्रहित; तहानलेल्या गावाला आठ दिवसांत नळपाणी

‘सकाळ’च्या ग्राऊंड रिपोर्टला प्रतिसाद; जमालवाडीला नव्या जलवाहिनीची मंजुरी, तांड्यावर विहीर अधिग्रहणातून तातडीचा पाणीपुरवठा सुरू
Media Power: 'Sakal' Report Triggers Swift Action on Jamalwadi Water Crisis

आरेफ पटेल
टाकळी राजेराय : स्वतंञ्यांच्या अमृत महोत्सवानंतरही तहानलेले रहावे लागत असलेल्या खुलताबाद तालुक्यातील जमालवाडी येथिल नागरिकांना आठ दिवसात नविन जलवाहिनीने पाणी मिळणार असुन जमालवाडी तांड्यावर विहीर अधिग्रहण करुन पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. तर टाकळी लघु प्रकल्पातुन होणार्या नविन जलवाहीनीसाठी वेगान हालचाली वाढल्या असुन जलवाहीनीसाठी लागणार्या पाईपही जागेवर उतरवण्यात आले आहे. येणार्या दोन दिवसात जलवाहीनी टाकण्याचे काम सूरू होणार आहे.

water
