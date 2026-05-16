Water Supply Relief : ‘सकाळ’ इम्पॅक्ट : जमालवाडीला नवी जलवाहिनी, तांड्यावरील विहीर अधिग्रहित; तहानलेल्या गावाला आठ दिवसांत नळपाणी

टाकळी राजेराय : स्वतंञ्यांच्या अमृत महोत्सवानंतरही तहानलेले रहावे लागत असलेल्या खुलताबाद तालुक्यातील जमालवाडी येथिल नागरिकांना आठ दिवसात नविन जलवाहिनीने पाणी मिळणार असुन जमालवाडी तांड्यावर विहीर अधिग्रहण करुन पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. तर टाकळी लघु प्रकल्पातुन होणार्या नविन जलवाहीनीसाठी वेगान हालचाली वाढल्या असुन जलवाहीनीसाठी लागणार्या पाईपही जागेवर उतरवण्यात आले आहे. येणार्या दोन दिवसात जलवाहीनी टाकण्याचे काम सूरू होणार आहे..जमालवाडी येथिल पाणी प्रश्नाबाबत गुरुवारी (ता.१४) सकाळ मध्ये 'पीढ्या बदलल्या , पण डोक्यावरील हंडा उतरेना ' या मथळ्याखाली ग्रामस्थांची व्यथा ग्राउन्ड रिपोर्ट ने प्रकाशित केली होती. याची दखल घेत जिल्हा परिषद सदस्या प्रतिक्षा विकास कापसे यांनी दोन दिवस या बाबत पाठपुरावा करत नविन जलवाहीनी टाकण्याचा प्रस्ताव मान्य करुन घेतला व प्रत्यक्ष कामाला सुरूवातही केली आहे.आता लवकरच पाणी पुरवठा सूरू व्हावा व जलवाहीनीचे कामही दर्जेदार व्हावी अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे..टाकळी लघु प्रकल्पातुन नविन जलवाहीनीजमालवाडी व तांड्यासाठी कायमस्वरुपी पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी टाकळी लघु मध्यम प्रकल्पातुन जलवाहीनी करुन ती थेट जलकुंभावर सोडण्यात येणार आहे. तेथुन नळाव्दाॅरे ग्रामस्थांना पाणी पुरवठा केला जाणार आहे..जि.प. सदस्या अधिकार्यासह सकाळीच ग्रामस्थांच्या भेटीलागुरुवारी जमालवाडी येथिल हृदय द्रावक दृश्य प्रकाशित केल्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्या प्रतिक्षा विकास कापसे ह्या पाणी पुरवठा विभागाच्या उपविभागिय अभियंता जुई माळी, कनिष्ठ अभियंता अक्षय साळवी विकास कापसे यांच्यासह सकाळी आठ वाजताच जमालवाडी व तांड्यावर पोहचल्या. पाणी प्रश्नाबाबत ग्रामस्थांशी चर्चा करत डोक्यावर हंडा घेउन पाणी भरणार्या महिलांशीही हितगुज साधला. नविन होणारी जलवाहीनी ही सर्वांनी देखरेख करुन चांगल्या पद्धतीने करुन घ्यावी जेणेकरुन भविष्यात ञास होणार नाही, असे आव्हान त्यांनी ग्रामस्थांशी केले.