Gangapur News : अपंगत्वावर मात करत शिक्षणाची जिद्द; चालता येत नाही तरी स्वप्नंना पंख, मायलेकींच्या संघर्षाला मदतीची प्रतीक्षा

लिंबेजलगाव - गंगापूर तालुक्यातील अंबेलोहळ येथील राजे शहाजी महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या १८ वर्षीय साक्षी गौतम आल्हाट हिची शिक्षणासाठीची धडपड मन हेलावून टाकणारी आहे.नांदेडा (ता. गंगापूर) येथे बालपणापासून शारीरिक अपंगत्वाशी झुंज देणाऱ्या साक्षीला स्वतःच्या पायावर चालता येत नाही. साधे बसण्यासाठीही तिला दुसऱ्याच्या आधाराची गरज भासते. मात्र, शारीरिक मर्यादांपुढे हार न मानता उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न उराशी बाळगून ती शिक्षणाची वाट चालत आहे. या प्रवासात तिचा सर्वात मोठा आधार आहे तिची आई संगीता आल्हाट..आईच्या कष्टावर संसाराचा गाडासंगीता आल्हाट या आपल्या दोन मुलींना घेऊन अनेक वर्षांपासून माहेरी राहत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. साक्षी मोठी मुलगी असून तिला एक लहान बहीण आहे. दोन्ही मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह संगीताच्या खांद्यावर आहे. वयोवृद्ध आईच्या औषधोपचाराचा खर्चही त्यांनाच करावा लागतो.स्वतःची शेती नाही, घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आणि राहण्यासाठी मातीचे घर. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत संगीता दुसऱ्यांच्या शेतात मोलमजुरी करून संसाराचा गाडा ओढत आहेत..योजनांपासून वंचितसाक्षीला शारीरिक अपंगत्व असूनही अद्याप शासकीय योजनांचा लाभ मिळालेला नाही. आई अल्पशिक्षित असल्याने अपंगांसाठी असलेल्या योजनांची माहितीच त्यांना मिळालेली नाही. तिची कागदपत्रे व पात्रता तपासून तिला योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, तसेच शिक्षण सुलभ व्हावे यासाठी इलेक्ट्रिक सायकल किंवा गतिशीलता साधन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे.साक्षीच्या जिद्दीला सामाजिक संस्था, दानशूर व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने मदतीचा हात पुढे केल्यास तिच्या स्वप्नांना नवी दिशा मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.