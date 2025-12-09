Marathwada Crime : सालवडगावात तुरी चोरीवरून वाद पेटला; तरुण शेतकऱ्याला ओढून नेऊन मारहाण, परिसरात खळबळ!

अनिल गाभुडविहामांडवा : सालवडगाव (ता. पैठण) शिवारात सुरू असलेल्या तुरी चोरीच्या घटनांमुळे एक गंभीर वाद उफाळून आला असून एका तरुण शेतकऱ्याला मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. यामुळे परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं असून शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. शेतात संशयित दिसताच वाद वाढला फिर्यादी सिद्धेश्वर भीमराव तहकीक (वय २५) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या गट क्रमांक ३५ या शेतातून गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून तुरी चोरीला जात असल्याची शंका होती. त्यानुसार मंगळवारी सकाळी साधारण ६ वाजता ते पाहणीसाठी शेतात गेले असता त्यांना संदिप चव्हाण हा व्यक्ती शेतात फिरताना संशयास्पद स्थितीत दिसला..त्यांनी त्याच्याकडे विचारणा केली असता तो चिडून शिवीगाळ करू लागला आणि अचानक जबरदस्तीने सिद्धेश्वर यांना ओढत जवळील पारधी वस्तीवर घेऊन गेला. पोहोचताच वाळया उर्फ जयेश मोमीन चव्हाण, संदिप वाळया चव्हाण आणि नटवर वाळया चव्हाण या तिघांनी मिळून सिद्धेश्वर यांना काठी, बुक्के व लाथांनी मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. मारहाणीनंतर पीडिताला जवळील चिंचेच्या झाडाखाली जवळपास दोन तास जबरदस्तीने बसवून ठेवण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. दरम्यान, सिद्धेश्वर यांच्या आई-वडिलांना घटनेची माहिती मिळताच ते घटनास्थळी पोहोचले. मात्र त्यांनाही आरोपींकडून धमकावत थांबवण्यात आल्याचे आरोप आहेत. यामुळे परिस्थिती काही काळ तणावपूर्ण झाली होती.\\.Loni Kalbhor Crime : लोणी काळभोर पोलिसांचा धडक छापा; अवैध जुगार अड्ड्यावर कारवाई; ५ लाख ४३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त!.घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलीस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत पीडितास मुक्त केले. त्यानंतर पंचनामा करून गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास विहामांडवा पोलीस चौकीचे सहाय्यक फौजदार दिग्विजय बोबडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. ग्रामीण भागात तणाव या घटनेमुळे सालवडगाव व परिसरातील शेतकरी वर्गात चिंता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून शेतमाल चोरीवर नियंत्रण, दहशतीविरोधात कारवाईची मागणी जोर धरत आहे. स्थानिक नागरिकांनी अशा घटनांवर पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.