Samruddhi Expressway Accident: समृद्धीवर अपघातात आई-वडिलांसह चिमुकल्या बाळाचा दुर्दैवी मृत्यू

माळीवाडा, (ता. छत्रपती संभाजीनगर) : लहान भावाच्या लग्नाचे नियोजन सुरू असल्याने पुण्यावरून गावी जालन्याकडे निघालेल्या कुटुंबावर शनिवारी (ता. २६) समृद्धी महामार्गावर काळाने घाला घातला. नागपूर कॉरिडॉरवरील वेरूळ परिसरात चालकाला डुलकी लागल्याने भरधाव कारने समोर चाललेल्या कंटेनरला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात पुण्यातील तरुण आयटी अभियंता पती, त्यांची पत्नी आणि चिमुकल्याचा मृत्यू झाला..प्रतीक रामकिसन जगदाळे (वय ३१), पत्नी श्रिया राजेंद्र पांडे-जगदाळे (वय ३२) आणि मुलगा रुद्रांश प्रतीक जगदाळे (वय १ वर्ष ९ महिने, सर्व रा. मुळशी, पुणे) अशी त्यांची नावे आहेत. नातेवाइकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लहान भावाचे लग्न ठरत असल्याने कुटुंबीयांना सरप्राइझ देण्यासाठी प्रतीक पत्नी आणि मुलासह महिंद्रा एक्सयूव्हीने कारने (क्र. एमएच १२ वायएस १०२८) जालन्याच्या दिशेने पहाटे सहाला पुण्यावरून निघाले. सकाळी साडेअकराला समृद्धी महामार्गावरील नागपूर कॉरिडॉरमध्ये टाकळीवाडी शिवारात (ता. गंगापूर) इंटरचेंजपासून दोन किलोमीटर अंतरावर प्रतीक यांचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले. त्यामुळे कारने सुरतहून सेलमकडे जाणाऱ्या कंटेनरला (क्र. जीजे २१ वाय ३३६२) मागून जोरदार धडक दिली..धडक एवढी भीषण होती, की कारचा पुढील भाग कंटेनरच्या खाली घुसून चक्काचूर झाला. कारमधील तिघेही गंभीर अवस्थेत अडकले होते. माहिती मिळताच मदत पथकाने ‘क्यूआरव्ही’च्या मदतीने कारचा पत्रा कापून तिघांना बाहेर काढले. तोपर्यंत दौलताबाद पोलिस स्थानकाचे पोलिस निरीक्षक नितीन खंडागळे हे पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिस अंमलदार खुशाल पाटील, महेश घुगे, रावसाहेब राठोड, संदीप पवार, सुनील नाडार व रावसाहेब ठिल्लारे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यानंतर महामार्गाच्या रुग्णवाहिकेतून तिघांना छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून तिघांनाही मृत घोषित केले..पुण्यात आयटी इंजिनिअर म्हणून कार्यरतमूळ जालना येथे राहणाऱ्या प्रतीक यांचे वडील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वकील आहेत. तर त्यांची आई शिक्षिका आहे. लहान भाऊ देखील आयटी इंजिनिअर आहे. प्रतीक यांचे शिक्षण पुण्यात पूर्ण झाले. त्यानंतर आयटी इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर त्यांनी नोकरी करायला सुरवात केली. त्यांच्या पत्नी श्रियाने बाळामुळे अकाउंटंटची नोकरी सोडली होती. प्रतीक, त्यांची पत्नी, मुलगा आणि त्यांचा लहान भाऊ असे सगळे पुण्यामध्ये राहत होते..‘घरी सांगू नकोस, मी सरप्राइज देतो’प्रतीकच्या लहान भावाच्या लग्नाची घरात लगबग सुरू होती. भावाने फोन करून लग्नाची माहिती दिली असता, प्रतीक म्हणाले होते, ‘आई-वडिलांना मी येत असल्याचे सांगू नको. मी अचानक येऊन त्यांना सरप्राइज देतो.’ शनिवार आणि रविवारची सुटी साधून हे कुटुंब आनंदाने गावी निघाले होते. मात्र, ते पोचण्याआधीच हा प्राणघातक अपघात घडला..‘...तर मुलगा जिवंत असता!’या घटनेनंतर मृत प्रतीक यांचे वडील रामकिसन जगदाळे यांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. ‘घटनास्थळावरून रुग्णालयात नेईपर्यंत आमचा मुलगा जिवंत होता. मात्र, महामार्गावरील रुग्णवाहिकेत ऑक्सिजनची सुविधा आणि डॉक्टर उपलब्ध नव्हते. शिवाय चालकाने रस्त्यात गाडी थांबवून इतर तीन प्रवाशांना बसवले. यामुळे अमूल्य वेळ वाया गेला. रुग्णवाहिकेत वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळाली असती आणि वेळ वाचला असता, तर आमचा मुलगा आज जिवंत असता’, असे त्यांनी सांगितले. याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.