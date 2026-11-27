निलंगा : गिरकचाळ ता. निलंगा येथे अवैध वाळू साठवणूक व वाहतुक करणाऱ्यावर कारवाईसाठी गेलेल्या महसूल पथकावरच वाळू माफीयानी प्राणघातक हल्ला केला. सुमारे तीस ते ४० जणांच्या जमावाने शासकीय वाहनावर दगडफेक करत तलाठ्यांना पट्ट्याने व लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. हा प्रकार मंगळवारी ता. 24 रोजी झाला विशेष म्हणजे हल्ल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेलेल्या पथकातील कर्मचाऱ्यांवरही माफियांची इतकी दहशत की, पुन्हा मारहाणीच्या भीती पोटी त्यांना पोलीस ठाण्यातून तक्रारी विना माघारी फिरावे लागले. त्यामुळे सध्या तालुक्यात या प्रकाराची जोरदार चर्चा सुरू असून प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून हा प्रकार झाल्याने महसूल प्रशासनाची झालेली 'बेअब्रु' कशी भरून निघणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या घटनेमुळे परिसरात वाळू माफियांचा सुळसुळाट अन् प्रशासनाची हतबलता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.याबाबतची माहिती अशी की, मंगळवारी ता. २४ रोजी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास गिरकचाळ येथील अवैध गौण खनिज व वाळू उत्खननावर कारवाई करण्यासाठी महसूल विभागाचे पथक रवाना झाले होते. कारवाईसाठी गेलेल्या महसूल पथकावरच वाळू माफीयाकडून प्राणघातक हल्ला चढवण्यात आला सुमारे तीस ते ४० जणांच्या जमावाने वाहनावर दगडफेक करत तलाठ्यांना पट्ट्याने व लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. .विशेष म्हणजे, हल्ल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवरही माफियांची इतकी दहशत होती की, पुन्हा मारहाणीच्या भीतीने त्यांना पोलीस ठाण्यातून माघारी फिरावे लागले. या घटनेमुळे परिसरात वाळू माफियांचा सुळसुळाट आणि प्रशासनाची हतबलता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. या पथकात गिरकचाळचे तलाठी राजाभाऊ कांबळे, काटेजवळगावचे तलाठी आणि इतर महसूल कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. पथकाची गाडी घटनास्थळी पोहोचताच वाळू माफियांच्या टोळक्याने गाडी अडवली व वाहनावर जोरदार दगडफेक केली. यामध्ये गाडीचे मोठे नुकसान झाले..यानंतर संतप्त झालेल्या माफियांनी तलाठी राजाभाऊ कांबळे यांच्यासह इतर कर्मचाऱ्यांना घेरले व चाबकाने, पट्ट्याने तसेच लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. पाठ, हात आणि पायांवर गंभीर मार लागल्याने कर्मचारी जखमी झाले. "आमच्यावर जीवे मारण्याच्या उद्देशानेच हा हल्ला करण्यात आला," असा गंभीर आरोप तलाठी राजाभाऊ कांबळे यांनी केला आहे..वाळू माफीयाच्या भीतीने महसूल यंत्रणा; गुन्हा न नोंदवताच माघारहल्ल्यानंतर सुरवसे नावाचे तलाठी व महसूल कर्मचारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी शिरूर अनंतपाळ पोलीस ठाण्यात गेले होते. मात्र, माफियांची दहशत आणि पुन्हा मारहाण होण्याची भीती यामुळे कर्मचाऱ्यांनी गुन्हा दाखल न करताच माघार घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ज्या यंत्रणेवर कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे, त्याच व्यवस्थेसमोर जर शासकीय कर्मचारी स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी हतबल होत असतील, तर सर्वसामान्यांचे काय, असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.तालुक्यातील गिरकचाळ, धनेगाव, शिरोळ, वांजरवाडा, हेळंब, कोकळगाव, मदनसुरी यासह आदी परिसरातील वाळू माफियांना स्थानिक राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त लाभल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच पोलीस आणि महसूल प्रशासनाकडून या माफियांवर ठोस कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते, असा आरोप होत आहे. यापूर्वीही सुमारे दहा वर्षांपूर्वी याच गिरकचाळ गावात एका पोलीस निरीक्षकाला बेदम मारहाण झाली होती तर या ठिकाणी यापूर्वी 144 कलम लागू करून जमावबंदी आदेश लागू केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.