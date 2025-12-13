मराठवाडा

Bhokardan Crime : वाळू माफियांची दहशत की प्रशासनाची निष्क्रियता? भरारी पथकाला चोप, हायवा गायब!

भरारी पथकावर वाळू माफियांनी अक्षरशः हल्ला चढवत नायब तहसिलदारांसह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केली बेदम मारहाण.
beating
beatingsakal
तुषार पाटील
Updated on

भोकरदन - तालुक्यातील लिंगेवाडी शिवारात अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी गेलेल्या भरारी पथकावर वाळू माफियांनी अक्षरशः हल्ला चढवत नायब तहसिलदारांसह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बेदम मारहाण केली.

Loading content, please wait...
crime
attack
Beating
Bhokardan
sand
Tehsildar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com