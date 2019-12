चक्क सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूखंडवर वाळू साठा !

जिंतूर (जि.परभणी) : येथील जिंतूर-औंढा राज्य रस्त्यालगतच्या एमआयडीसी परिसरात एका रिकाम्या भूखंडावर जवळपास शंभर ते सव्वाशे ब्रास वाळू व पन्नास ते साठ ब्रास गिट्टीचा अवैध साठा असल्याची तक्रार प्राप्त होताच मंडळ अधिकारी विजय बोधले यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. ही घटना गुरुवारी (ता. १९) सायंकाळी घडली. स्थानिक प्रशासनाकडील माहितीनुसार सदरचा भूखंड सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांचा असल्याचे समजते. जिंतूर तालुक्यातील एकही वाळू धक्क्याचा लिलाव झाला नसताना किंवा वाळू धक्का सुरू नसताना औद्योगिक वसाहतीमधील प्लॉट नंबर ए- १३१ मध्ये अवैधरीत्या शंभर ते दीडशे ब्रास वाळू व पन्नास ते साठ ब्रास गिट्टी साठा असल्याबाबत संजय रामराव आडे यांनी महसूल प्रशासनाकडे केली होती. या वेळी आडे यांनी तिथे उपस्थित असलेल्या चौकीदारास विचारले असता त्यांनी हा भूखंड सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांचा असल्याची माहिती सांगून हा वाळू साठा चार ते पाच महिन्यांपूर्वी केल्याचे सांगितले. त्यावरून संजय आडे यांनी तहसीलदार सुरेश शेजूळ यांच्याकडे तक्रार केली असता त्यांनी या बाबत पंचनामा करण्यासाठी मंडळ अधिकारी विजयकुमार बोधले यांना पाठविले असता त्यांना त्या ठिकाणी हा वाळू व गिट्टी साठा आढळून आला. त्यांनी या बाबत रितसर पंचनामा करून पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल तहसीलदार शेजूळ यांना सादर केला. सदरील साठा एका निवृत्त महसूल अधिकाऱ्याचा असल्याच्या चर्चेमुळे या बाबत महसूल प्रशासन काय भूमिका घेते? याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा... मोठा अवैध शस्त्रसाठा जप्त, नांदेड पोलिसांची कारवाई कोणती कार्यवाही करणार?

दरम्यान, तक्रारदार संजय आडे यांनी सांगितले की, हा वाळू साठा चार ते पाच महिन्यांपूर्वीचा असल्याचे तेथील चौकीदार सांगत आहे. तर तहसीलदार एक वर्षापूर्वीचा असल्याचे सांगत आहे. या दोघांच्या सांगण्यात तफावत दिसत असून हा सगळा प्रकार म्हणजे महसूल अधिकारी राहिलेले गावंडे यांना अभय देण्याचा दिसत आहे. उपविभागीय उपविभागीय दंडाधिकारी उमाकांत पारधी हे रात्री - बेरात्री येऊन एक ब्रास अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर कार्यवाही करीत आहेत. तेंव्हा प्रशासन यावर कोणती कार्यवाही करणार? एक वर्षापासून वाळू साठा करता येतो का? येत असेल तर महसूल प्रशासनाने लिलावाद्वारे कोट्यवधी रुपायांना वाळू घाट घेऊन पावसाळ्यापूर्वी नदीपात्राशेजारी वाळू साठे करणाऱ्यांवर का कार्यवाही केली? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. दंडात्मक कारवाई करणार

औद्योगिक वसाहतीमधील तो प्लॉट सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांचा आहे. वाळू व गिट्टीचा साठा गतवर्षी गंगाखेड येथून आणून जमा केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या बाबत त्यांना शुक्रवारी (ता. २०) रीतसर नोटीस देऊन त्याच्या पावत्या मागून घेण्यात येतील. पावत्या नसल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

-सुरेश शेजूळ, तहसीलदार ,जिंतूर

