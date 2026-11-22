-बाळासाहेब काळेकरमाड: सुखना नदीतून अवैधरित्या रेतीची वाहतूक करणाऱ्या भरधाव हायवाने दुचाकीला समोरून जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. करमाड-पिंपरीराजा मार्गावरील मंगरूळ फाट्याजवळ रविवारी (ता. २२) दुपारी एकच्या सुमारास ही घटना घडली. अभिषेक पुनमचंद बिमरोट (वय २६) आणि अर्जुन काळुसिंग बिमरोट (वय २०, दोघे रा. नागुनीची वाडी) अशी मृतांची नावे असून, प्रकाश कांतिलाल बिमरोट (वय ३०) हा गंभीर जखमी झाला आहे. तिघेही चुलत भाऊ असल्याने या घटनेने नागुनीची वाडी गावावर शोककळा पसरली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.अभिषेक, अर्जुन आणि प्रकाश हे तिघे रविवारी दुचाकीने (एमएच २० एचएल ०९७६) नागुनीची वाडी येथून कुंकू-टिळ्याच्या कार्यक्रमासाठी जोडवाडीकडे जात होते. दरम्यान, करमाड-पिंपरीराजा मार्गावरील मंगरूळ फाट्याजवळ सुखना नदीतून रेती वाहतूक करणाऱ्या हायवाने (एमएच २०-९३७४) त्यांच्या दुचाकीला समोरून जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की, तिघेही रस्त्यावर दूरवर फेकले गेले. यात तिघांनाही गंभीर दुखापत झाली.अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत पोलिसांना कळविले. पोलिसांनी तातडीने जखमींना रुग्णवाहिकेतून घाटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर अभिषेकला मृत घोषित केले. उपचार सुरू असताना अर्जुनचाही मृत्यू झाला. गंभीर जखमी प्रकाश याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..एकुलते एक मुलगे गमावल्याने कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगरअपघातात मृत झालेले अभिषेक आणि अर्जुन हे दोघेही आई-वडिलांचे एकुलते एक मुलगे होते. अभिषेकच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी आणि एक मुलगी, तर अर्जुनच्या पश्चात आई-वडील आणि बहीण असा परिवार आहे. एकाच कुटुंबातील दोन तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने दोन्ही कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. गावातील दोन तरुणांचा एकाच वेळी मृत्यू झाल्याने नागुनीची वाडी परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. दोघांवरही उशिरा रात्री गावात शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सुखना नदीतील अवैध रेती उपसा ठरतोय जीवघेणा?दरम्यान, पिंपरीराजा परिसरातील सुखना नदीतून मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उपसा आणि वाहतूक सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. रेतीच्या वाढत्या मागणीमुळे या परिसरात ट्रॅक्टर आणि लहान हायवांची वर्दळ वाढली आहे. ही वाहने दिवसरात्र भरधाव वेगाने धावत असल्याने दुचाकीस्वारांसह इतर वाहनचालकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. काही वाहनांचे क्रमांक जाणीवपूर्वक खोडण्यात येत असल्याचाही आरोप नागरिकांनी केला आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...\rअवैध रेती उपसा आणि वाहतुकीवर महसूल व पोलीस प्रशासनाचे प्रभावी नियंत्रण नसल्याने अशा दुर्घटनांना निमंत्रण मिळत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. या अवैध वाहतुकीला आळा घालून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.या प्रकरणी पोलिसांनी अपघाताची नोंद केली असून, उशिरा रात्रीपर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. पोलीस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमादार प्रशांत नांदवे, संजय सपकाळ आणि अतुल गीते पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.