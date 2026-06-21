Yoga Day Fitness Ride: आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त माजी पोलीस निरीक्षक संदीप गुरमे यांची ५० किमी सायकल सफर

शेंदूरवादा : आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त निरोगी जीवनशैलीचा संदेश देत वाळूज पोलीस ठाण्याचे माजी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप गुरमे यांनी रविवारी(ता.21)पहाटे छत्रपती संभाजी नगर अहिल्यानगर महामार्गवर गंगापूर तालुक्यातील जिकठाण फाटा येथील सृष्टी पर्यटन केंद्रापर्यंत तब्बल ५० किलोमीटर सायकलिंग करून फिटनेसचा आदर्श घालून दिला. अनेक वर्षांनंतर आज छत्रपती संभाजी नगर अहिल्यानगर रोडवर त्यांची सायकल पुन्हा धावताना दिसल्याने नागरिकांमध्येही उत्सुकता आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले..पहाटे ५.१५ ते सकाळी ७.१५ या दोन तासांच्या कालावधीत गुरमे यांनी ५० किलोमीटर अंतर पूर्ण केले. स्वच्छ, प्रसन्न आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात सायकलिंगचा आनंद घेत त्यांनी योग दिनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. नियमित व्यायाम, योग आणि सायकलिंग यांसारख्या शारीरिक क्रिया केवळ शरीर तंदुरुस्तच ठेवत नाही तर मानसिक स्वास्थ्यही जपतात, असा संदेश त्यांनी यावेळी दिला..सायकलिंगदरम्यान प्रतिष्ठित व्यापारी, मित्रमंडळी आणि नागरिकांची त्यांना भेट झाली. अनेकांनी त्यांचे स्वागत करून योग दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. जुन्या सहकाऱ्यांशी आणि मित्रांशी झालेल्या भेटींमुळे या सायकल सफरीचा आनंद अधिकच द्विगुणित झाल्याचे गुरमे यांनी सांगितले..दैनंदिन कामकाजाच्या धकाधकीत आरोग्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठी प्रत्येकाने दिवसातील काही वेळ शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी राखून ठेवला पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले. विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदवत 'आयर्न मॅन'सह अनेक प्रतिष्ठित मान-सन्मान प्राप्त केलेल्या गुरमे यांच्या या उपक्रमामुळे नागरिकांमध्ये फिटनेसबाबत नव्याने जागरूकता निर्माण झाली. योग, व्यायाम आणि सायकलिंग यांचा अंगीकार करून निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्याचा संदेश देणारी ही पहाटेची सायकल सफर परिसरात चर्चेचा विषय ठरली असून विविध स्तरांतून गुरमे यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक होत आहे..वाळूज पोलीस स्टेशन अंतर्गत गावांशी शी आजही अतूट नाते...संदीप गुरमे यांनी वाळूज पोलीस ठाण्याचा पदभार सांभाळत असताना गुन्हेगारीविरोधात प्रभावी कारवाया करून गुन्हेगारांमध्ये धाक निर्माण केला होता. सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींना प्राधान्य देत अनेक प्रश्न मार्गी लावले. पोलीस ठाण्यात शिस्तबद्ध कामकाजाची पद्धत रुजविण्यासह जनतेशी जपलेला संवाद आणि संवेदनशील कार्यशैली यामुळे आजही वाळूजकरांच्या मनात त्यांच्याबद्दल विशेष आदराची भावना आहे. त्यांच्या कार्यकाळात वाळूज पोलीस स्टेशन हे महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक प्राप्त करणारे पोलीस स्टेशन ठरले होते. त्यामुळे अनेक वर्षांनंतर त्यांना पुन्हा वाळूजच्या रस्त्यांवर पूर्वीसारखे सायकलिंग करताना पाहून नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.