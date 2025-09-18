Pachod News : संजय कोहकडे मृत्यू प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालानंतर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होणार

पाचोड - खादगाव- खेर्डा रस्त्याच्या कामासाठी ठेकेदाराने खोदलेल्या दुतर्फा नालीद्वारे पावसाचे पाणी शेतात येऊन नुकसान होत असल्याने घटनास्थळाची चौकशी व पंचनामा करण्यासाठी खादगाव (ता. पैठण) येथे आलेल्या संबंधीत अधिकाऱ्यांनी प्रतिवादी शेतकऱ्यांशी संगनमत करून कारवाईची धमकी देत अपमानीत केले..त्यामुळे उद्विग्न झालेल्या शेतकऱ्यांने सर्वांसमक्ष मंगळवारी (ता. १६) स्वतःच्या विहीरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. याबाबत संतप्त मृताच्या नातेवाईकांनी मंडळाधिकारी, तलाठी व गावातील काही शेतकऱ्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यासाठी आक्रमक भुमिका घेतल्याने वातावरण तापून बुधवारी (ता. १७) रात्री गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र महसुल मंत्र्याच्या चौकशी आदेशाच्या हस्तक्षेपामुळे तुर्तास गुन्हे दाखल करण्यास ब्रेक लागला असून आता जिल्हाधिकाऱ्याच्या चौकशी अहवाला नंतरच गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे..खादगाव (ता. पैठण) येथील शेतकरी संजय शेषराव कोहकडे (वय-४५) यांच्या शेतालगत झालेल्या रस्त्याच्या कामामुळे नालीद्वारे पावसाच्या येणाऱ्या पाण्यामुळे पिकाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पाणी बंद करावे म्हणून शेतकऱ्याने महसुल विभागाकडे केलेल्या तक्रारीन्वये घटनास्थळ पाहणी व पंचनामा करण्यासाठी आलेल्या बालानगरच्या महसुल मंडळाधिकारी शुभांगी शिंदे व खादगावचे तलाठी लक्ष्मीकांत गोजरे यांनी पारदर्शी न्याय न करता प्रतिवादी शेतकऱ्यांशी संगनमत करून उलट अन्याय पिडित शेतकऱ्याविरुद्ध कारवाईची धमकी दिल्याने उद्विग्न झालेल्या संजय कोहकडे यांनी पंचनामा सुरू असतांना अधिकारी- कर्मचारी व ग्रामस्थासमोरच विहारीत उडी घेऊन आत्महत्या केली..या घटनेची माहिती मिळताच मयत शेतकऱ्याच्या नातेवाईकांसह पाचोड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत ग्रामस्थांच्या मदतीने संजय कोहकडे यांचा मृतदेह विहीरी बाहेर काढून उत्तरणीय तपासणीसाठी पाचोडच्या ग्रामीण रुग्णालयात आणला. यावेळी मयत संजय कोहकडे यांच्या संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालयात गर्दी केली..महसूल अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे संजय कोहकडे यांचा बळी गेल्याने नातेवाईक आक्रमक झाले होते. त्यांनी जोपर्यंत मंडळाधिकारी, तलाठी व गांवातील काही लोकांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होत नाही, तोपर्यंत उत्तरणीय तपासणी व अंत्यसंस्कार करणार नसल्याचा पावित्रा घेत पाचोड (ता. पैठण) च्या ग्रामीण रुग्णालयासमोर पाच तास ठिय्या मांडला.तेव्हा पाचोड पोलिस ठाण्यांचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडीत, पोलिस उपनिरीक्षक राम बारहाते, पोलिस नाईक रविंद्र आंबेकर आदीनी ग्रामीण रुग्णालयात धाव घेऊन मृताच्या नातेवाईकांसोबत चर्चा करून सर्व दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊन नातेवाईकांची समजूत काढली..त्यानंतर नातेवाईकांनी मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करण्यासाठी परवानगी दिली. रात्री सव्वासात वाजेस उत्तरणीय तपासणी करण्यात येऊन मृतदेह अंत्यसंस्कारसाठी नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले. अंत्यसंस्कार सोपस्कार उरकल्यानंतर बुधवारी (ता. १७) गुन्हे दाखल करण्याचे निश्चित करण्यात आले.दुपारी चार वाजेच्या सुमारास मयताची पत्नी वनिता कोहकडे व नातेवाईकांनी पाचोड पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गर्दी केली. दरम्यान पोलिस उपनिरीक्षक राम बारहाते यांनी मयताची पत्नी वनिता कोहकडे हीची फिर्यादही टंकलिखीत केली व गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली..काही क्षणांत गुन्हा दाखल होणार तोच रात्रीच्या साडेआठ वाजता पोलिसांना गुन्हा दाखल न करण्यासंबंधी वरिष्ठांकडून संदेश दिला गेला. व पोलिसांनी गुन्हा दाखल करता येत नसल्याचे सांगून दुसऱ्या दिवशी ही जबाबदारी झटकत सर्वांना घरी जाण्यास सांगितले. मात्र, नातेवाईकांनी रात्री उशिरापर्यंत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी विनवण्या केल्या. मात्र त्यांना निराश होऊन घरी परतावे लागले..या घटनेची राज्याचे महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गांभीर्याने दखल घेतली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या. सदर प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्याचा अहवाल येईपर्यंत कार्यवाहीला ब्रेक लागला आहे.यासंबंधी पाचोड पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत म्हणाले,'या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्या मार्फत चौकशी केली जाणार आहे. त्यांचा चौकशी अहवाल आल्यानंतर त्यांत जे कोणी दोषी असेल त्यांचेवर गुन्हे दाखल केले जातील'..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.