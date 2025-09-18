मराठवाडा

Pachod News : संजय कोहकडे मृत्यू प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालानंतर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होणार

महसूल अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे संजय कोहकडे यांचा बळी गेल्याने नातेवाईक आक्रमक झाले होते.
sanjay kohkade

sanjay kohkade

sakal

हबीबखान पठाण
Updated on

पाचोड - खादगाव- खेर्डा रस्त्याच्या कामासाठी ठेकेदाराने खोदलेल्या दुतर्फा नालीद्वारे पावसाचे पाणी शेतात येऊन नुकसान होत असल्याने घटनास्थळाची चौकशी व पंचनामा करण्यासाठी खादगाव (ता. पैठण) येथे आलेल्या संबंधीत अधिकाऱ्यांनी प्रतिवादी शेतकऱ्यांशी संगनमत करून कारवाईची धमकी देत अपमानीत केले.

Loading content, please wait...
death
Collector
pachod

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com