मराठवाडा

Jayakwadi dam drowning incident: जायकवाडी धरणात पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन मित्रांचा बुडून मृत्यू; एकाचा मृतदेह सापडला, दुसऱ्याचा शोध सुरू

जायकवाडी धरणातील फिरस्तीचा आनंद दुर्दैवात; दोन मित्र पाण्यात बुडाले, एकाचा मृतदेह सापडला तर दुसऱ्याचा शोध सोमवारी पुन्हा सुरू
Emergency Action: Local Swimmers and Fire Brigade Mobilize Under PSI Vaibhav Sarang

Emergency Action: Local Swimmers and Fire Brigade Mobilize Under PSI Vaibhav Sarang

Sakal

चंद्रकांत तारु
Updated on

पैठण : जायकवाडी धरण परिसर पाहण्यासाठी आलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथील दोन मित्रांचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी(ता. ३१)घडली. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून एका युवकाचा मृतदेह शोध पथकाला मिळाले आहे, तर रात्रीचा अंधार सुरु झाल्याने दुसऱ्या युवकाचा शोध तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. या युवकाचा मृतदेह शोधण्यासाठी सोमवारी ( ता.१)सकाळी पुन्हा शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे. असे पोलिसांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
water
dam
death
Jayakwadi Dam
Jayakwadi
Jayakwadi Dam water release