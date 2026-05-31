Jayakwadi dam drowning incident: जायकवाडी धरणात पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन मित्रांचा बुडून मृत्यू; एकाचा मृतदेह सापडला, दुसऱ्याचा शोध सुरू

पैठण : जायकवाडी धरण परिसर पाहण्यासाठी आलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथील दोन मित्रांचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी(ता. ३१)घडली. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून एका युवकाचा मृतदेह शोध पथकाला मिळाले आहे, तर रात्रीचा अंधार सुरु झाल्याने दुसऱ्या युवकाचा शोध तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. या युवकाचा मृतदेह शोधण्यासाठी सोमवारी ( ता.१)सकाळी पुन्हा शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे. असे पोलिसांनी सांगितले..मृत युवकांची नावे अनिकेत मनू भारती (वय 19, रा. अंबिका नगर, मुकुंदवाडी, छत्रपती संभाजीनगर) व संकेत सिद्धार्थ खरात (वय 18, रा. अंबिका नगर, मुकुंदवाडी, छत्रपती संभाजीनगर) अशी आहेत. दोघेही विद्यार्थी असून रविवारी सुट्टीचा दिवस असल्याने जायकवाडी धरण परिसर पाहण्यासाठी पैठण येथे आले होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, धरण परिसरात फिरत असताना दोघे मित्र पाण्याच्या काठावर गेले. त्यानंतर त्यांनी पोहण्यासाठी पाण्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पाण्याची खोली आणि प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने दोघेही पाण्यात बुडाले. काही वेळानंतर परिसरातील नागरिकांच्या ही बाब निदर्शनास आली. त्यांनी तातडीने पैठण पोलिसांना घटनेची माहिती दिली..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पैठण नगर परिषदेच्या अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. तसेच स्थानिक अनुभवी पोहणारे युवक आणि बचाव पथकाच्या मदतीने शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. अनेक तासांच्या प्रयत्नानंतर संकेत सिद्धार्थ खरात याचा मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यात यश आले. मात्र अंधार पडल्यामुळे अनिकेत भारती याचा शोध घेण्यात अडथळे निर्माण झाले. त्यामुळे शोधकार्य थांबवून सोमवारी सकाळी पुन्हा ही मोहीम सुरू..या घटनेची माहिती मिळताच दोन्ही युवकांच्या नातेवाईकांनी आणि मित्रपरिवाराने घटनास्थळी धाव घेतली. आपल्या मुलांच्या अकाली निधनाच्या बातमीने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..या संदर्भात पोलिस उपनिरीक्षक वैभव सारंग यांनी सांगितले की, शोध व बचावकार्य सुरू असून दुसऱ्या युवकाचा शोध घेण्यासाठी सोमवारी सकाळपासून पुन्हा मोहीम राबविण्यात येणार आहे. पुढील तपास पोलीस जमादार राजेंद्र जिवडे व अनिरुद्ध पवार करीत आहेत..दरम्यान, उन्हाळ्याच्या दिवसांत तसेच सुट्टीच्या काळात जायकवाडी धरण परिसरात फिरण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढते. मात्र खोल पाण्यात उतरताना आवश्यक खबरदारी न घेतल्यास अशा दुर्दैवी घटना घडू शकतात. त्यामुळे पर्यटकांनी सुरक्षिततेचे नियम पाळावेत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.