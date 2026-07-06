मराठवाडा

Sheikh Mohammad Maharaj Palkhi: संत शेख महंमद महाराज पालखी रथासाठी सलग तिसऱ्या वर्षी ‘जू’ अर्पण; महाराष्ट्रातील तिसऱ्या संत पालखीला लाभलेला दुर्मिळ मान

संत शेख महंमद महाराज पालखी रथासाठी सलग तिसऱ्या वर्षी पारंपरिक ‘जू’ अर्पण; महाराष्ट्रातील फक्त तीन संतांच्या पालख्यांना लाभलेला दुर्मिळ मान जपत भक्तीपरंपरेचा गौरव
Only three saint palanquin chariots in Maharashtra receive this traditional ‘Joo’ offering, making the ceremony spiritually significant.

Only three saint palanquin chariots in Maharashtra receive this traditional ‘Joo’ offering, making the ceremony spiritually significant.

Sakal

जमील पठाण
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कायगाव : महाराष्ट्रात केवळ तीन संतांच्या पालखी रथांना ‘जू’ अर्पण करण्याचा मान आहे. सद्गुरु संत शेख महंमद महाराज पालखी सोहळा हा त्यातील तिसरा संत आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील भिवधानोरा येथील बाबासाहेब डुबे, प्रसाद नवथर, पंडित चव्हाण, विश्वास महाडिक आणि विवेक महाडिक यांनी सलग तिसऱ्या वर्षी पालखी रथाच्या बैलांसाठी पारंपरिक ‘जू’ अर्पण करून ही भक्तीपरंपरा जपली.

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