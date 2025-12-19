Santosh Deshmukh Case: कोर्टाने नाव पुकारलं अन् सुदर्शन घुले चक्कर येऊन पडला; आरोपींकडून वेळकाढूपणा? देशमुख प्रकरणात काय घडलं?

Beed Court: संतोष देशमुख खून प्रकरणात आरोपींवर चार्ज फ्रेम होण्याची वेळ आलेली आहे. शुक्रवारी (दि. १९) कोर्टात सुनावणी सुरु असताना सुदर्शन घुले या आरोपीला चक्कर आली. त्यामुळे कोर्टाचा वेळ गेला. मागच्या सुनावणीवेळी आरोपी प्रतीक घुले याला अशीच चक्कर आलेली होती. चार्ज फ्रेम करु नये, वेळ द्यावा अशी मागणी सातत्याने आरोपींचे वकील करीत आहेत. यापूर्वी अनेकदा असाच वेळकाढूपणा आरोपींकडून झालेला आहे. खुद्द उज्वल निकम यांनीही ही बाब वारंवार कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलेली होती..शुक्रवारी संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असताना न्यायालयाकडून आरोपींना पुकारण्यात आले. त्यावेळी ज्ञानेश्वर उर्फ सुदर्शन घुले याला अचानक चक्कर आल्याने तो काही काळ सुनावण्यासाठी गैरहजर राहिला. नाव पुकारल्यानंतर घुले हा चक्कर येऊन खाली पडला, असं सांगितलं जातंय. काही काळानंतर पुन्हा आरोपींना कोर्टाने पुकारल्यानंतर सुदर्शन घुले हा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर झाला..Raigad News : मानव-बिबटया संघर्ष रोखण्यासाठी प्रशासन सज्ज; नागरिकांच्या सहकार्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाह!.ज्यावेळी न्यायालयाकडून आरोपींची ओळख परेड घेण्यात आली, नाव पुकारण्यात आले त्यावेळी हा प्रकार घडला. यावेळी मयत सरपंच संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख उपस्थित होते. आरोपींवर आजच (शुक्रवारी) चार्ज प्रेम होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातला मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड आणि इतर आरोपी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर होते..शुक्रवरी सकाळी 11 वाजता बीडच्या न्यायालयात सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली. सरकारी पक्षाचे सहाय्यक सरकारी वकील अॅड. बाळासाहेब कोल्हे यांनी सुरुवातीला युक्तिवाद केला. त्यानंतर आरोपी कराड आणि चाटे वगळता इतर आरोपींनी सरकारी वकील उज्वल निकम हे राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याने त्यांना यातून बाजूला करावे, असा अर्ज न्यायालयाकडे दिला..'दर्शवेळा अमावास्ये’ची शेतकऱ्यांकडून लगबग काळ्या आईचे ऋण फेडणारा उत्सव; ग्रामीण भागात जय्यत तयारी.कोर्टात नेमकं काय घडलं?विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांना बदलण्यात यावं. ते एका राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याने केसवर परिणाम होत आहे, असा अर्ज आरोपींनी कोर्टाकडे केला.अशी कायद्यात कुठेही तरतूद नाही; उज्वल निकम यांचा युक्तिवाद. आरोपी ज्ञानेश्वर उर्फ सुदर्शन घुले हा काही काळ वैद्यकीय कारणास्तव व्हिसीद्वारे हजर नव्हता. न्यायालयाने दुसऱ्यांदा पुकारल्यानंतर सुदर्शन घुलेला हजर करण्यात आले. आरोपींचे तीन वकील व्हिसीद्वारे तर तीन वकील प्रत्यक्ष हजर होते. विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम VC द्वारे तर सरकारी सहकारी वकील बाळासाहेब कोल्हे प्रत्यक्ष हजर होते. आरोपी विष्णू चाटेचा कुठे उल्लेख नाही त्याच्या विरोधात पुरावे नाहीत, असं आरोपीचे वकील म्हणाले. आरोपी विष्णू चाटे सुरुवातीपासून या गुन्ह्यात सक्रिय सहभागी होता. तो वाल्मीक कराडचा निरोप देऊन खंडणी मागत होता. हॉटेल तिरंगामध्ये झालेल्या बैठकीत त्याने संतोष देशमुख याला कायमचा धडा शिकवा हा वाल्मिक कराडचा निरोप दिला; सरकारी वकीलांचा युक्तिवाद. ॲडिशनल पुरावा स्वीकारण्यासंदर्भात सरकारी पक्षाकडून अर्ज, लॅपटॉप फॉरेन्सिकला पाठवण्यात आला. चार्ज फ्रेम करू नये आम्हाला व्हिडिओ कॉपी आणि लॅपटॉप मध्ये काय आहे, ते पुरावे मिळालेले नाहीत. आरोपींना याचे ज्ञान नसल्याने हा आरोपींवर अन्याय होईल; आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद अर्ध्या तासात आम्ही व्हिडिओ कॉपी द्यायला तयार आहोत. मात्र लॅपटॉप फॉरेन्सिककडे आहे तो आल्याशिवाय आम्हाला देता येणार नाही- तपासी अधिकारी. लॅपटॉप डाटा रिकव्हर करण्यासाठी फॉरेन्सिकला दिलेला आहे- तपास अधिकारी. आरोपीच्या वकिलांना व्हिडिओ तात्काळ द्या आणि फॉरेन्सि कडे दिलेला गोष्टी कधी मिळणार ते कोर्टाला तात्काळ अवगत करा; कोर्टाचे तपास अधिकाऱ्यांना आदेश. आम्हाला कॉपी द्याव्यात आणि चार्ज फ्रेम करावा, आमचं काहीही म्हणणं नाही; आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.