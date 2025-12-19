मराठवाडा

Santosh Deshmukh Case: कोर्टाने नाव पुकारलं अन् सुदर्शन घुले चक्कर येऊन पडला; आरोपींकडून वेळकाढूपणा? देशमुख प्रकरणात काय घडलं?

High drama in Beed MCOCA court as accused Sudarshan Ghule collapses during identity call: मागच्या सुनावणीवेळी प्रतीक घुले चक्कर येऊन पडला होता. यावेळी सुदर्शन घुलेला चक्कर आली होती.
Beed Court: संतोष देशमुख खून प्रकरणात आरोपींवर चार्ज फ्रेम होण्याची वेळ आलेली आहे. शुक्रवारी (दि. १९) कोर्टात सुनावणी सुरु असताना सुदर्शन घुले या आरोपीला चक्कर आली. त्यामुळे कोर्टाचा वेळ गेला. मागच्या सुनावणीवेळी आरोपी प्रतीक घुले याला अशीच चक्कर आलेली होती. चार्ज फ्रेम करु नये, वेळ द्यावा अशी मागणी सातत्याने आरोपींचे वकील करीत आहेत. यापूर्वी अनेकदा असाच वेळकाढूपणा आरोपींकडून झालेला आहे. खुद्द उज्वल निकम यांनीही ही बाब वारंवार कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलेली होती.

