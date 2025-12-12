Santosh Deshmukh Case: संतोष देशमुख प्रकरणात १९ तारखेला दोषारोप निश्चिती? सुनावणीत नेमकं काय घडलं?

बीड: मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण व निर्घुण हत्या प्रकरणात अभियोग पक्षाकडून विशेष मकोका न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या व्हाईस रेकॉर्डींगच्या पुराव्यावर अभियोग पक्ष आणि आरोपींच्या वकिलांमध्ये एक तास युक्तीवाद झाला. त्यामुळे आज अपेक्षीत असलेली दोषारोपपत्र निश्चिती आता शुक्रवारी (ता. १९) होणाऱ्या सुनावणीत आहे. या प्रकरणातील दुसऱ्या क्रमांकाचा आरोपी विष्णू चाटे याच्या जामिन अर्जावर सरकारी पक्षाकडून यापूर्वीच युक्तीवाद झालेला आहे. मात्र, त्याच्या वकिलांचा युक्तीवाद बाकी आहे..ता. नऊ डिसेंबरला संतोष देशमुख यांचे कासारी फाटाजवळून अपहरण करुन त्यांची हत्या करण्यात आली. यासह अवादा कंपनीला खंडणी तसेच याच कंपनीच्या मस्साजोग प्रकल्पावरील भांडण या तीन प्रकरणांचा एकत्रित तपास राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपमहानिरीक्षक डॉ. बसवराज तेली यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथकाने केला. .Google Search : रात्रीच्या वेळी मुली गुगलवर सर्वांत जास्त काय सर्च करतात? 2025 च्या धक्कादायक डेटामुळे जग हादरलं.यात वाल्मीक कराड, विष्णू चाटे, सुदर्शन घुले, महेश केदार, जयराम चाटे, प्रतिक घुले, सुधीर सांगळे व कृष्णा आंधळे यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले. या प्रकरणाची सुनावणी येथील विशेष मकोका न्यायाधीश व्यंकटेश पटवदकर यांच्या न्यायालयात सुरु आहे. खुनाच्या घटनेला वर्षे लोटून गेले तरी अद्याप आरोपींवर दोषारोपपत्र निश्चित झालेले नाहीत. दरम्यान, मागच्या सुनावणीत (ता. २७ नोव्हेंबर) विशेष मकोका न्यायालयात या प्रकरणातील दुसऱ्या क्रमांकाचा आरोपी विष्णु चाटे याच्या जामिन अर्जावर सरकारी पक्षाकडून युक्तीवाद करण्यात आला. घटनेतील फरार आरोपी कृष्णा आंधळे सापडत नसल्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देखील तपास यंत्रणांना विशेष मकोका न्यायालयाने दिल्या होत्या..पुरावा, विलंबावरुन युक्तीवाददरम्यान, आजच्या सुनावणीत सरकारी पक्षाने निशाणी १०० नुसार अतिरिक्त पुरावा सादर केला. फॉरेन्सिक लॅबला तपासणीसाठी दिलेला डेटा मोबाईलमधून लॅपटॉपमध्ये कॉपी केल्याचा आणि सरकारी पक्षाकडून वेळेवेळी नवीन सादर केलेले पुरावे आम्हाला मिळत नसल्याचा मुद्दा आरोपींच्या वकिलांनी मांडला. तर, आरोपींकडून जाणिवपूर्वक तारीख वाढवून मागवून खटल्याला विलंब केला जात असल्याचा मुद्दा सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी मांडला. यात अॅड. निकम यांनी नाटक सुरु असल्याच्या मुद्द्यावर आरोपी पक्षाच्या वकिलांनी अक्षेप घेतला. दरम्यान, दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून विशेष मकोका न्यायाधीश व्यंकटेश पटवदकर यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ता. १९ डिसेंबरला ठेवली..Manchar News : मंचरमध्ये हुतात्मा बाबू गेनू प्राण ज्योतीचे जल्लोषात स्वागत; घोषणांनी दुमदुमला छत्रपती शिवाजी महाराज चौक!.आजच्या सुनावणीत विशेष सहाय्यक सरकारी वकिल अॅड. बाळासाहेब कोल्हे यांनी सरकारी पक्षाची बाजू मांडली. व्हिसीद्वारे विशेष सरकारी वकिल अॅड. उज्वल निकम सहभागी झाले. आरोपी पक्षाकडून अॅड. दिग्वीजय पाटील व अॅड. विकास खाडे यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.