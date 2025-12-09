Dhananjay Munde: वाल्मिक कराडला वाचवण्यासाठी 35 वकिलांची फौज; पैसा कोण पुरवतंय? कोर्टाची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न

Walmik Karad: सरपंच संतोष देशमुख यांचा निर्घृण खून झाल्याच्या घटनेला मंगळवारी (९ डिसेंबर) एक वर्ष पूर्ण झालं. या खुनातला मुख्य सूत्रधार वाल्मिक कराड याच्यावर खुनासह मकोका दाखल झालेला आहे. वाल्मिक कराड हा धनंजय मुंडे यांच्या अत्यंत जवळचा माणूस आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांना त्याच्याबद्दल सहानुभूती असल्याचं दिसून आलेलं आहे..संतोष देशमुख यांच्या खुनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याने अनेक राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी मस्साजोग येथे जाऊन त्यांना आदरांजली व्यक्त केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी पुन्हा एकदा धनंजय मुंडे यांच्यावर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, त्यांना वाल्मिक कराडची आठवण येतेय, परंतु संतोष देशमुख यांची आठवण कधी येत नाही, हे दुर्दैव आहे..''धनंजय मुंडे यांना उगीच कुणी टार्गेट करीत नाही. त्यांच्या जवळच्या माणसाने संतोष देशमुख यांचा निर्घृण खून केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आरोप होतात.'' अशा शब्दात आमदार प्रकाश सोळंके यांनी धनंजय मुंडेंबद्दलची आपली भूमिका स्पष्ट केली..‘माणूस नावाचं वादळ’ या सामाजिक चित्रपटातून होणार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची उजळणी, २ जानेवारीपासून चित्रपटगृहात.सुरेश धस काय म्हणाले?संतोष देशमुख खून प्रकरणातल्या सर्व आरोपींवर खंडणी, हत्या आणि मकोका दाखल झालेला आहे. आरोपींवर चार्ज फ्रेम करण्यापर्यंची प्रक्रिया न्यायालयाने केलेली आहे. अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयाच्या धीम्या गतीने होणाऱ्या कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त केली असली तरी मी कोर्टाबाबत काहीही बोलू शकत नाही, असं भाजप आमदार सुरेश धस म्हणाले.धस पुढे बोलले, समोरचे (आरोपीच्या बाजूचे) गडगंज संपत्तीवाले आहेत. त्यांनी नको तेवढा पैसा कमावलेला आहे. त्यामुळे त्यांनी ३५-३५ वकिलांची फौज कामाला लावलेली आहे. हे लोक कोर्टाची दिशाभूल करीत आहेत, कधी माफीनामा देतात, कधी जामीन मागतात. मात्र मागच्या तारखेला कोर्टाने चार्ज फ्रेम करण्याबाबत विधान केलेलं आहे. त्यानंतर आरोपींच्या शिक्षेचा मार्ग मोकळा होईल..Mumbai Local Update: तिकीट काउंटर स्थलांतरित, ट्रेन थांब्यात सुधारणा...; मुंबई लोकलच्या 'या' रेल्वे स्थानकावर मोठा बदल.आरोपींना पैसा कोण पुरवतंय?वाल्मिक कराड लवकरच सुटणार,अशा अफवा परळी आणि बीड जिल्ह्यात कायम होत असतात. त्याच्यासाठी त्याची टीम बाहेर राहून काम करतेय, असाही आरोप बाळा बांगर यांनी केलेला होता. मात्र माध्यमांच्या कॅमेऱ्यासमोर परळीचे काही लोक जाहीरपणे वाल्मिक कराडचं समर्थन करताना दिसतात. एवढंच नाही तर खुद्द धनंजय मुंडेंनी वाल्मिकची उणीव भासत असल्याचं असल्याचं नुसतंच एका जाहीर कार्यक्रमात बोलून दाखवलं होतं. हे कमी की काय, धनंजय मुंडेंच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवाराच (पत्नी उमेदवार) आणि माजी नगराध्यक्ष बाजीराव धर्माधिकारी यांनी एका कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये अण्णा (वाल्मिक कराड) लवकरच बाहेर येणार आहेत, असं म्हटलंय. यावरुन वाल्मिक कराडबद्दलचं काही लोकांचं प्रेम लपून राहिलेलं नाही. असं असतांना, आता आरोपींना पैसा कोण पुरवतं? याचं उत्तर शोधणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.