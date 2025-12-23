Santosh Deshmukh Case: ''संतोष देशमुख प्रकरणातल्या आरोपींनी राबवलं ऑपरेशन डी-टू'', उज्वल निकमांनी घेतलं थेट पाकिस्तानचं नाव

Ujjwal Nikam: संतोष देशमुख खून प्रकरणात मंगळवारी महत्त्वाची घडामोड घडली. मागच्या अनेक दिवसांपासून आरोपींवर चार्ज फ्रेम होत नव्हते. अखेर मंगळावारी या प्रकरणातल्या सर्व आरोपींवर कोर्टाने चार्ज फ्रेम केले. खटला उलथवून लावण्यासाठी आरोपींनी डी-टू ऑपरेशन राबवल्याचं उज्वल निकम यांनी माध्यमांना सांगितलं..उज्वल निकम म्हणाले की, वाल्मिक कराड आणि त्याच्या गँगच्या विरोधामध्ये आज न्यायालयाने आरोप निश्चित केलेले आहेत. दिनांक ९ डिसेंबर २०२४ रोजी संतोष देशमुख यांचा कट करुन संगनमताने आरोपींनी खून केला. यातील काही पुरावे नष्ट करण्याचा आरोपींनी प्रयत्न केला. याला कारण म्हणजे वाल्मिक कराड जी खंडणी मागत होता, ती खंडणी आवादा कंपनीकडून मिळण्यास संतोष देशमुखांनी अडथळा केला. त्यामुळे त्यांचा खून करण्यात आला. अशा रितीचा आरोप सरकारतर्फे आम्ही प्रस्तावित केला. त्यानुसार न्यायलायने आरोप निश्चत केले..Adv. निकम पुढे म्हणाले, कोर्टाने पुढील सुनावणीची तारीख ८ जानेवारी ठेवली आहे. मात्र आजही आरोपींतर्फे पुन्हा आरोप निश्चितीची सुनावणी लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न झाला. आरोपींनी आतापर्यंत डी टू ऑपरेशन केलं, ज्याप्रमाणे पाकिस्तानने के-टू ऑपरेशन केलं; के फॉर काशमीर आणि के फॉर खलिस्तान; तसंच आरोपींनी वेगवेगळे हातखंडे वापरुन डी-टू ऑपरेशन केलं. डी फॉर डीले आणि डी फॉर डीरेल (खटला उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न) परंतु याला आता चाप बसला आहे..Viral Video : डॉक्टर की गुंड? सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी गेलेल्या रुग्णाला डॉक्टरकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; व्हायरल व्हिडिओने खळबळ.''पुढच्या सुनावणीला काही कागदपत्र कोर्टासमोर ठेवली जातील, ती कागदपत्रं आरोपीला मान्य आहेत की नाही, हे विचारलं जाईल. त्यानंतर साक्षीदारांची यादी दिली जाईल आणि प्रत्यक्ष पुराव्यांचं काम लवकरच सुरु होईल. आरोपींतर्फे वेळोवेळी वकील बदलले जात आहेत, त्याला आम्ही आक्षेप घेतला. नेहमी तीच कारणं पुन्हा-पुन्हा न्यायालयात मांडली जात होती. त्यांना अधिकार आहे, परंतु वारंवार तेच घडत होतं. न्यायालयाने प्रत्येक आरोपीला विचारलं आरोप मान्य आहेत का, आरोपींनी आरोप मान्य नाहीत, असं म्हटलं.'' असं उज्वल निकम यांनी सांगितलं..Supreme Court : पत्नीला खर्चाचा हिशोब ठेवण्यास सांगणे क्रूरता नाही, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल.वाल्मिक कराडला कोर्टाने फटकारलंसंतोष देशमुख हत्याप्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडने न्यायालयाकडे बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. ''माझ्यावर राजकीय द्वेषातून कट करण्यात आलेला आहे... मला बोलायचं आहे.'' असे उद्गार वाल्मिक कराडने कोर्टात काढले.न्यायालयाकडून आरोपी वाल्मिक कराडला विचारले की, हा गुन्हा कबुल आहे का? कराडने नाही म्हणत मला बोलायचे आहे, मी काही सांगू इच्छितो.. असे म्हटले. यावेळी न्यायाधीश पाटवदकर यांनी आरोपीला फटकारत तुम्हाला जेवढे विचारले तेवढे उत्तर द्या, जास्त बोलू नका.. असे सुनावले. त्यानंतर कराडने म्हटलं की, मला राजकीय द्वेषातून या गुन्ह्यात अडकवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.