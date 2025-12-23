मराठवाडा

Santosh Deshmukh Case: ''संतोष देशमुख प्रकरणातल्या आरोपींनी राबवलं ऑपरेशन डी-टू'', उज्वल निकमांनी घेतलं थेट पाकिस्तानचं नाव

alleging a systematic attempt to Delay and Derail murder trial in Beed MCOCA court: संतोष देशमुख खून प्रकरणात सर्व आरोपींवर बीडच्या विशेष मकोका कोर्टाने दोषारोपनिश्चिती केली आहे.
ujjwal nikam

ujjwal nikam

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Ujjwal Nikam: संतोष देशमुख खून प्रकरणात मंगळवारी महत्त्वाची घडामोड घडली. मागच्या अनेक दिवसांपासून आरोपींवर चार्ज फ्रेम होत नव्हते. अखेर मंगळावारी या प्रकरणातल्या सर्व आरोपींवर कोर्टाने चार्ज फ्रेम केले. खटला उलथवून लावण्यासाठी आरोपींनी डी-टू ऑपरेशन राबवल्याचं उज्वल निकम यांनी माध्यमांना सांगितलं.

Beed
Dhananjay Munde
crime
NCP
Parli
MCOCA court proceedings

