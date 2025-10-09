मराठवाडा

Santosh Deshmukh Case: संतोष देशमुख खून प्रकरणातील आरोपी सुदर्शन घुलेचा दोषमुक्तीचा अर्ज नामंजूर; कोर्टात नेमकं काय घडलं?

Sudarshan Ghule News: मयत सरपंच संतोष देशमुख यांचं अपहरण करुन खून करणारा मुख्य आरोपी सुदर्शन घुले याचा दोषमुक्तीचा अर्ज बीडच्या विशेष मकोका कोर्टाने फेटाळून लावला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Beed Crime News: मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण आणि हत्येच्या घटनेतील मुख्य आरोपी सुदर्शन घुले याचा दोषमुक्तीचा अर्ज गुरुवारी (ता. नऊ) विशेष मकोका न्यायालयाने फेटाळला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे.

