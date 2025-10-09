Santosh Deshmukh Case: संतोष देशमुख खून प्रकरणातील आरोपी सुदर्शन घुलेचा दोषमुक्तीचा अर्ज नामंजूर; कोर्टात नेमकं काय घडलं?

Beed Crime News: मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण आणि हत्येच्या घटनेतील मुख्य आरोपी सुदर्शन घुले याचा दोषमुक्तीचा अर्ज गुरुवारी (ता. नऊ) विशेष मकोका न्यायालयाने फेटाळला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे..या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार वाल्मीक कराड याचा दोषमुक्तीचा अर्ज आणि जमीन फेटाळल्यानंतर विष्णू चाटेसह इतर आरोपींनी दोषमुक्तीसाठी येथील विशेष मकोका न्यायाधीश व्यंकटेश पटवदकर यांच्यासमोर अर्ज केले होते. यापूर्वीच विष्णू चाटे याचाही अर्ज नामंजूर झाला..Kalamb News : शेतकऱ्यांना हेक्टरी 70 हजार रुपये मदत द्या; कळंबमध्ये शेतकरी पुत्राचे भीक मागो आंदोलन.दरम्यान, या प्रकरणातील सुदर्शन घुले, सुधीर सांगळे, प्रतीक घुले, महेश केदार, जयराम चाटे यांचे दोषमुक्ती अर्ज आणि वाल्मीक कराड तसेच या आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीच्या सरकार पक्षाच्या अर्जावर यापूर्वीच सुनावणी झाली आहे. दरम्यान, गुरुवारी न्यायालयाने सुदर्शन घुले याच्या अर्जावर निर्णय देत अर्ज नामंजूर केल्याची माहिती, विशेष सहायक सरकारी वकील ॲड. बाळासाहेब कोल्हे यांनी दिली..Cough syrup: कफ सीरप प्रकरणात WHO ची एन्ट्री! भारतातल्या अधिकाऱ्यांकडून मागवलं स्पष्टीकरण; 'या' प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल.डिसेंबर २०२४ मध्ये संतोष देशमुख यांचे अपहरण करून निर्घृण हत्या झाली. या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने केला. यात वरील आरोपींसह कृष्णा आंधळे याच्यावर ठपका ठेवला आहे. वरील सर्व आरोपी मकोका अंतर्गत कारागृहात असून कृष्णा आंधळे फरार आहे. आता इतर आरोपींची दोषमुक्तीची मागणी आणि आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीच्या मागणीवर न्यायालय काय निर्णय देते याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.