Santosh Deshmukh Case : सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांडातील महत्त्वाचा आरोपी जेलबाहेर येणार; कोर्टाकडून विशेष परवानगी, नेमकं कारण काय ?

बीड मधील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्याप्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा आरोपी जयराम चाटे हा तब्बल १४ महिन्यांनंतर जेलबाहेर येणार आहे. त्याच्या धाकट्या भावाच्या निधनानंतर होणाऱ्या बाराव्या दिवसाच्या धार्मिक विधीस उपस्थित राहण्यासाठी बीड जिल्हा व विशेष न्यायालयाने त्याला पोलीस बंदोबस्तात जाण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, जयराम चाटेचा धाकटा भाऊ श्रीराम चाटे याचे २ मार्च २०२६ रोजी तांबवा गावात निधन झाले. हिंदू परंपरेनुसार, निधनानंतर बाराव्या दिवशी होणारा धार्मिक विधी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या विधीस उपस्थित राहण्यासाठी जयराम चाटेच्या वकिलांनी न्यायालयात विशेष अर्ज दाखल केला होता..या अर्जावर ६ मार्च रोजी जिल्हा व विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील बाळासाहेब कोल्हे यांनी अर्जाला विरोध दर्शवला. मात्र, सर्व बाजूंचा विचार करून न्यायालयाने आरोपी जयराम चाटेला सकाळी ९ ते दुपारी ४ या वेळेत पोलीस बंदोबस्तात धार्मिक विधीस उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलीस बंदोबस्ताचे शुल्क आरोपीने स्वतः भरावे लागेल. तसेच, न्यायालयाने घालून दिलेल्या सर्व अटी व नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहील..Santosh Deshmukh Case Update : संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! कृष्णा आंधळे तीनदा गावात आला; जिवाला धोका, मुख्यमंत्र्यांना कळवणार धनंजय देशमुखांची माहिती.धनंजय देशमुख यांची प्रतिक्रियाया परवानगीबाबत मयत सरपंच संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, धार्मिक विधीच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार? धनंजय देशमुख म्हणाले, "आरोपीचे नातेवाईक जे कोणी वारले त्याबद्दल न्यायालयात अर्ज आला आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे याची सर्व जबाबदारी पोलीस प्रशासनाने घ्यावी आणि न्यायालयाने त्यावर ऑर्डर द्यावी. हे प्रकरण खूप सेन्सिटिव्ह आहे आणि सव्वा वर्षापासून महाराष्ट्र बघतोय की हे आरोपी किती खालच्या पातळीचे आहेत. जर यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर याला जबाबदार कोण?"