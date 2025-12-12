मराठवाडा

Santosh Deshmukh Case: मारहाणीचे २३ व्हिडीओ अन् संतोष देशमुखांच्या पत्नी कोर्टाबाहेर धावल्या; वाल्मिक कराडच्या जामीन अर्जावर हायकोर्टात सुनावणी

Santosh Deshmukh Murder Case 23 Video Clips of Assault Shown in High Court: कोर्टामध्ये सादर झालेल्या पुराव्यामुळे देशमुख कुटुंबियांना दुःख अनावर झालं. धनंजय देशमुखही ओक्साबोक्सी रडले.
Walmik Karad: संतोष देशमुख खून प्रकरणाला वर्ष उलटून गेलं तरी आरोपींवर अजूनही दोषारोप निश्चिती झालेली नाही. त्यातच आरोपी पक्षाकडून कोर्टाची दिशाभूल करुन वेळखाऊपणा केला जात असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्वल निकम यांनी साक्षीदार फोडले जाऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली.

