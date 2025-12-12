Santosh Deshmukh Case: मारहाणीचे २३ व्हिडीओ अन् संतोष देशमुखांच्या पत्नी कोर्टाबाहेर धावल्या; वाल्मिक कराडच्या जामीन अर्जावर हायकोर्टात सुनावणी

Walmik Karad: संतोष देशमुख खून प्रकरणाला वर्ष उलटून गेलं तरी आरोपींवर अजूनही दोषारोप निश्चिती झालेली नाही. त्यातच आरोपी पक्षाकडून कोर्टाची दिशाभूल करुन वेळखाऊपणा केला जात असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्वल निकम यांनी साक्षीदार फोडले जाऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली..दुसरीकडे संतोष देशमुख यांच्या खुनाचा मुख्य सूत्रधार वाल्मिक कराड याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात त्याच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी मयत सरपंच संतोष देशमुख यांच्या पत्नी अश्विनी देशमुख आणि त्यांचे बंधू धनंजय देशमुख हजर होते. कोर्टामध्ये सुमारे साडेसहा तास या प्रकरणाचा युक्तिवाद चालला..Pune Cyber Fraud : सायबर चोरट्यांचा धुमाकूळ; एकाच दिवशी ११ गुन्ह्यांची नोंद; दोन कोटी १६ लाखांची ऑनलाइन लूट!.वाल्मिक कराड या प्रकरणात कसा दोषी आहे, हे सांगण्यासाठी सरकारी पक्षाने सुरुवातीपासूनचे सगळे पुरावे सादर केले. संतोष देशमुख यांना अमानुषपणे मारहाण करतानाच्या २३ व्हिडीओ क्लिप लॅपटॉपच्या माध्यमातून कोर्टासमोर सादर करण्यात आल्या. आजपर्यंत या व्हिडीओ क्लिपपासून हे कुटुंब दूर होतं. परंतु हायकोर्टात सगळे पुरावे सादर झाले. कोर्टासमोर जे दाखवलं जात होतं, ते पाहून अश्विनी देशमुख कोर्टरुमच्या बाहेर गेल्या आणि मोठमोठ्याने रडायला लागल्या. पाठोपाठ धनंजय देशमुखही बाहेर गेले आणि ओक्साबोक्सी रडायला लागले. या प्रसंगाने सगळेच हादरुन गेले. सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे हे कोर्टासमोर पुरावे सादर करीत होते..Premium|Long-term political dominance India : जगभरात सत्तांविरुद्ध जनमत असतानाही भारतीय राज्यांमध्ये 'हा' उलट ट्रेंड का?.आरोपीचे वकील काय म्हणाले?''माझा अशील हा घटनास्थळापासून शेकडो किलोमीटर दूर होता. त्याची अटक बेकायदेशीर आहे.. त्यामुळे त्याला जामीन मंजूर करावा.'' असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलाने केला. यावर सरकारी वकिलांनी खूनाची पार्श्वभूमी सांगितली. आवादा कंपनीत काय झालं, वाल्मिकने कशी धमकी दिली.. याचा पाढाच वाचला. वाल्मिक कराड हा हत्येचा मुख्य सूत्रधार असून तोच हत्येच्या वेळी आणि नंतरही आरोपींच्या संपर्कात होता, हे पुराव्यानिशी मांडलं. त्यासंबंधीचे सीडीआर, कॉल रेकॉर्डिंग्स आणि फॉरेन्सिकचा अहवाल सादर केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ डिसेंबरला होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.