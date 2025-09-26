Khokya Bhosale: बॅटने मारहाण केल्याप्रकरणी खोक्या भोसलेला जामीन; व्हिडीओ झाला होता व्हायरल

Beed Crime Newsd: सतीश उर्फ खोक्या भोसले याने एका तरुणाला बॅटने मारहाण केली होती. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर खोक्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. आता या प्रकरणात खोक्याला न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला आहे..बुलढाणा जिल्ह्यातील कैलास वाघ या तरुणाला बॅटने मारहाण केल्याचा प्रकार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समोर आला होता. त्यानंतर खोक्या भोसलेचे गाडीतील पैशांचे बंडल व्हायरल झालेले होते. त्यानंतर त्याच्यावर अनेक प्रकरणात गुन्हे नोंदवले गेले..Sonam Wangchuk : सोनम वागंचुक यांना अटक; लडाख हिंसाचारात चार जणांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांची मोठी कारवाई.बॅटने मारहाण केल्याच्या प्रकरणात खोक्या भोसलेवर चकलांबा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. आता बीड जिल्हा सत्र न्यायालयाने खोक्याला चार महिन्यानंतर जामीन मंजूर केला आहे. यापूर्वी खोक्याला दुसऱ्या प्रकरणात जामीन मंजूर झालेला आहे..Hotel Bhagyashree: ''लै मोठा दानशूर झालास का?'' पूरग्रस्तांना मदत करणाऱ्या हॉटेल भाग्यश्रीच्या मालकाची गाडी अडवली, मुंबईला मदत पाठवल्याचाही राग.खोक्यावर तीन गुन्हे...सतीश भोसले उर्फ खोक्यावर तीन गुन्हे दाखल आहेत. एका व्यक्तीला बॅटने बेदम मारहाण करत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. या प्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल आहे. याशिवाय ढाकणे पिता-पुत्राला मारहाणीचं प्रकरणही आहे. तसंच वन्य जीवांचे मांस आणि शिकारीचं साहित्य घरात आढळल्यानंतर त्याच्यावर वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. तिन्ही प्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल असून न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली होती. यापैकी दोन प्रकरणात त्याला जामीन मंजूर झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.