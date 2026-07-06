Deglur SBI Honesty: देगलूर एसबीआय शाखेत माजी सैनिक सुरक्षा रक्षकाचा प्रामाणिकपणाचा आदर्श; हरवलेले सोन्याचे दागिने ग्राहकाला सन्मानपूर्वक परत

देगलूर : बँकेत येणारा प्रत्येक ग्राहक आपला पैसा आणि मौल्यवान वस्तू सुरक्षित राहतील, या विश्वासाने व्यवहार करतो. त्या विश्वासाला सार्थ ठरविणारी घटना देगलूर येथील स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय)च्या मोंढा कॉर्नर शाखेत घडली. शाखेतील सुरक्षा रक्षक तथा माजी सैनिक जितेंद्र सोनवणे यांनी ग्राहकाचे हरवलेले सोन्याचे दागिने कोणत्याही मोहाला बळी न पडता तत्काळ परत करून प्रामाणिकपणाचा आदर्श घालून दिला..सेवानिवृत्त शिक्षक खुर्शीद अली हे सोमवारी ता.६ रोजी बँकेच्या कामासाठी शाखेत आले होते. व्यवहार सुरू असताना त्यांच्या बॅगेतील एक छोटी पर्स नकळत खाली पडली. त्यामध्ये सोन्याच्या कानातील रिंगा आणि अंगठी होती. ड्युटीवर असलेले सुरक्षा रक्षक जितेंद्र सोनवणे यांच्या नजरेस ही पर्स पडताच त्यांनी ती त्वरित शाखाधिकारी अनंत घावडे यांच्याकडे सुपूर्द केली..यानंतर कर्मचारी कपिल महिंद्रकर यांच्या सहकार्याने पर्सची पडताळणी करण्यात आली. ती खुर्शीद अली यांचीच असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांना त्यातील मौल्यवान ऐवजासह पर्स सन्मानपूर्वक परत करण्यात आली. हरवलेले दागिने सुखरूप मिळाल्याने खुर्शीद अली यांनी समाधान व्यक्त करत बँक प्रशासन व सुरक्षा रक्षकांचे आभार मानले..मूळ जळगाव जिल्ह्यातील अंमळनेर येथील जितेंद्र सोनवणे यांनी भारतीय सैन्यात पॅराशूट कमांडो म्हणून देशसेवा बजावली आहे. सेवानिवृत्तीनंतर गेल्या चार वर्षांपासून ते एसबीआयच्या मोंढा कॉर्नर शाखेत सुरक्षा रक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. सैन्यातील शिस्त, कर्तव्यभावना आणि प्रामाणिकपणा त्यांनी आजही जपला असल्याचे त्यांच्या या कृतीतून अधोरेखित झाले..या प्रामाणिक कृतीबद्दल शाखाधिकारी अनंत घावडे, कर्मचारी सतीश बनसोडे, कपिल महिंद्रकर तसेच उपस्थित ग्राहकांनी जितेंद्र सोनवणे यांचे अभिनंदन केले. बँकेच्या सुरक्षेसोबतच ग्राहकांचा विश्वास जपण्याचेही मोठे काम त्यांनी केल्याच्या भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.