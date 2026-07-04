मराठवाडा

School Flooding: पहिल्याच पावसात अगरकानडगाव जि.प. शाळा जलमय; विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात, कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी शिरसाट यांची पाहणी

पहिल्याच पावसात अगरकानडगाव जि.प. शाळा जलमय; अंगणात साचलेल्या पाण्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात, दरवर्षीची समस्या कायम
The Agar Kanadgaon ZP School campus was flooded after the first monsoon rain, raising concerns over student safety and health.

The Agar Kanadgaon ZP School campus was flooded after the first monsoon rain, raising concerns over student safety and health.

Sakal

जमील पठाण
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कायगाव : गंगापूर तालुक्यातील अगरकानडगाव येथील जिल्हा परिषद प्रशालेला पहिल्याच पावसात तळ्याचे स्वरूप आले आहे. शाळेच्या प्रांगणात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने विद्यार्थ्यांना ये-जा करताना अडचणी येत आहेत.

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