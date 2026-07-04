School Flooding: पहिल्याच पावसात अगरकानडगाव जि.प. शाळा जलमय; विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात, कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी शिरसाट यांची पाहणी

कायगाव : गंगापूर तालुक्यातील अगरकानडगाव येथील जिल्हा परिषद प्रशालेला पहिल्याच पावसात तळ्याचे स्वरूप आले आहे. शाळेच्या प्रांगणात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने विद्यार्थ्यांना ये-जा करताना अडचणी येत आहेत. .गावातील पाणी शाळेत शिरत असल्याने गवत कुजून उग्र वास येतोय. पाणी साचून राहिल्यास मच्छर व रोगराईचा प्रादुर्भाव होण्याची भीती शिक्षक व पालकांनी व्यक्त केलीय. ही समस्या दरवर्षी भेडसावत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासह शिक्षणावर परिणाम होत आहे..या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते वाल्मीक शिरसाट यांनी जि.प. अभियंत्यांसह शाळेला भेट देऊन पाहणी केली. कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या सूचना अभियंत्यांना दिल्या. रखडलेली नवीन वर्गखोली तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेशही देण्यात आले..यावेळी मुख्याध्यापक हंसराज काळे, संदीप काळे, नितीन जाधव यांनी शाळेतील अपुऱ्या सुविधा मांडल्या. सामाजिक कार्यकर्ते वाल्मिक शिरसाट, सतीश दंडे, ज्ञानेश्वर अमृते,रामेश्वर अमृते, अमोल शिंदे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.."विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड नाही. शाळा खोलीची रखडलेली कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करू" - वैजयंती वाल्मिक शिरसाट, जि.प. सदस्या नेवरगाव गट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.