Parli School: शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला परळीत अनेक शाळांचा 'खो'; कडक उन्हाळ्यात शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळेनात साेयीसुविधा!

-लक्ष्मण वाकडेपरळी वैजनाथ: कडक उन्हाळा, उष्णतेची लाट या पार्श्वभूमीवर शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या बचावासाठी बीडच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशाला परळी वैजनाथ तालुक्यातील अनेक शाळा व या शाळेतील मुख्याध्यापकांनी 'खो 'दिला आहे. .काहीही करा,आपले काहीच होत नाही ', या धुंदीत जगण्याची सवय येथे अनेकांना लागली आहे. याचे लोन आता शाळा पर्यंतही पोहोचले आहे.सध्याचा कडक उन्हाळा, तीव्र उष्णता, 40° वर जात असलेले तापमान या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गेल्या दोन एप्रिलला बीड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचा संदर्भ देत जिल्ह्यातील शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्याबाबत जिल्ह्यातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पाठवलेल्या पत्रात विविध सूचना केल्या आहेत. .त्यात थंड वर्ग खोल्या, पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार याची सोय याबरोबरच शाळांच्या वेळेत बदल,उन्हातील मैदानी खेळ टाळणे, शाळा व परीक्षा सकाळच्या सत्रात घेणे, वर्ग खोल्यातील पंखे सुस्थितीत ठेवणे. अशा विविध सूचना या पत्रात मुख्याध्यापकांना दिल्या आहेत.त्याबरोबरच मध्यान्न भोजन योजनेतून (शालेय पोषण आहार )शाळकरी मुलांना ताक, सरबत, ओ आर एसची पाकिटे द्यावीत असे या पत्रात सूचित केले. आहे परंतु या आदेशाला परळी तालुक्यातील अनेक शाळा व या शाळेतील मुख्याध्यापकांनी दुर्लक्ष करत 'खो' दिला आहे. .यामुळे विद्यार्थी, पालक वर्गात अशा शाळांच्या कारभाराबाबत संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान,शालेय पोषण आहार योजनेतून दर आठवड्याला विद्यार्थ्यांना पोषण आहार बरोबर अंडी, केळी,गुळाचे शेंगदाण्याचे लाडू,चिक्या असा पूरक आहार देण्याच्या सूचना आहेत.परंतु याचीही अंमलबजावणी अनेक शाळा व त्यांचे मुख्याध्यापक करीत नाहीत. महिनो न महिने त्यांना असा पूरक आहार दिला जात नाही. पोषण आहारात दररोज द्यावयाचा मेनू याचेही पालन अनेक ठिकाणी होत नाही..याबाबत शिक्षण विभागाकडून तपासणी होत नाही.तपासायला जर कोणी अधिकारी आलेच तर त्यातील अनेक जण तपासणी बाजूला ठेवून मिळेल ती चिरीमिरी घेऊन जातात.त्यामुळे अशा शाळांचे फावते.याकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे व तालुक्यात अनेक शाळ त सुरू असलेल्या या मनमानीला चाप बसवावा..अशी मागणी विद्यार्थी व पालकातून होत आहे. दरम्यान अनेक शाळांचे मुख्याध्यापक आपण किती आदर्श व सज्जन आहोत हे कारभारा तू न धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आ होत असे वरवर दाखवतात परंतु शाळेतील पोषण आहाराच्या अंमलबजावणीत त्यांचे दाखवायचे दात वेगळे व खायचे दात वेगळे आहेत असे पालक बोलतात.