Migratory Birds: पाणवठे कोरडेठाक; पक्ष्यांनी फिरवली पाठ;पावसाअभावी सेलू तालुक्यात यंदा दर्शन होणार दुर्लभ

सेलू: एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाने पाठ फिरवल्याने यंदा तालुक्यातील प्रकल्पासह नद्या, नाले, पाणवठे, पाझर तलाव कोरडेठाक असून त्याचा परिणाम वन्यजीवांबरोबरच दरवर्षी विदेशातून स्थलांतर करून येणाऱ्या पक्ष्यांवर होणार आहे. जे काही पक्षी दिसतात त्यांची संख्या नगण्य, तुरळक आहे. .हिवाळ्याच्या सुरवातीला चीन, मंगोलिया, सायबेरिया, रशियासारख्या अतिथंड प्रदेशातून अन्न व अनुकूल हवामानाच्या शोधात अनेक प्रजातीचे पक्षी हजारो किमीचा प्रवास करून भारतात स्थलांतर करतात. तालुक्यात दुधना मध्यम लघु प्रकल्प, हदगाव- पावडे येथील तलाव, दुधना नदीपात्र परिसरात दरवर्षी प्रामुख्याने हजेरी लावणाऱ्या पक्ष्यांमध्ये पट्टेरी राजहंस, चक्रवाक, तलवार बदक, थापट्या बदक, गुलाबी मैना, पिवळा धोबी यासह आदींचा समावेश आहे. तर रंगीत करकोचा, चमचा, शेकाट्या, सामान्य टिटवी, उघड्या चोचीचा करकोचा हे स्थानिक स्थलांतर करणारे महत्त्वाचे पक्षी आहेत..तालुक्यातील मोरेगाव जवळील दुधना नदीपात्रापासून वाहणारे पात्र हे उथळ आहे. यामुळे पाणपक्ष्यांना येथे चांगली मेजवानी मिळते. पाण्यात घोंगलफोड्या, रंगीत करकोचा, चक्रवाक बदक, छोटा पाणकावळा, टिटवी, पांढरा बगळा, चमचा, हळदीकुंकू बदक, काळ्या डोक्याचा शराटी, खंड्या, शेकाट्या आदी पक्ष्यांचा अधिवास आढळतो. यंदा सुरवातीचा तुरळक पाऊस वगळता परिसरातील नदी, नाले, तलाव भरून वाहतील असा एकही पाऊस झाला नसल्याने ऑक्टोबर महिन्यातच नदी, नाले, तलाव, पाणवठे कोरडेठाक पडले आहेत.वन्यजीवावर याचा विपरीत परिणाम आतापासून जाणवत असून पाण्याच्या शोधात वन्यप्राणी भटकंती करताना दिसत आहेत. त्यामुळे स्थलांतर करून येणाऱ्या परदेशी पक्ष्यांवर देखील होणार असून अनुकूल हवामान व अन्न उपलब्ध होणार नसल्याने परिसरात दिसणारे स्थलांतरित पक्षी यावर्षी दिसतील की नाही, याबाबत पक्षीप्रेमींमध्ये शंका व्यक्त होत आहे..मागील वर्षी दुधना नदीपात्रातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यावर मुबलक अन्न मिळाल्याने घोंगलफोडे, रंगीत करकोचांनी गर्दी केली होती. यंदा हिवाळ्यापूर्वीच नदीपात्र कोरडेठाक पडल्याने हे पक्षी परिसरात दिसणार नाहीत.-माधव गव्हाणे, पक्षीप्रेमी, सेलूयंदा नद्या, तलाव कोरडे असल्याने स्थलांतरित पक्षी दिसण्याची शक्यता नगण्य आहे. मात्र आपल्या रोजच्या सहवासातील पक्ष्यांसाठी नागरिकांनी आत्तापासून घर, अंगणाच्या परिसरात पाण्याची व्यवस्था करावी.-विजय ढाकणे, पक्षीप्रेमी, सेलू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.