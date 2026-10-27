मराठवाडा

Migratory Birds: पाणवठे कोरडेठाक; पक्ष्यांनी फिरवली पाठ;पावसाअभावी सेलू तालुक्यात यंदा दर्शन होणार दुर्लभ

Rivers and Ponds Dry Up Before Winter : एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाअभावी सेलू तालुक्यातील नद्या, नाले आणि तलाव ऑक्टोबरमध्येच कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे हिवाळ्यात परदेशातून येणाऱ्या स्थलांतरित पक्ष्यांना पाणी व अन्नाची कमतरता भासण्याची शक्यता आहे.
Dry rivers and ponds in Selu may affect the arrival of migratory birds this winter.

Dry rivers and ponds in Selu may affect the arrival of migratory birds this winter.

esakal

संजय मुंढे
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सेलू: एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाने पाठ फिरवल्याने यंदा तालुक्यातील प्रकल्पासह नद्या, नाले, पाणवठे, पाझर तलाव कोरडेठाक असून त्याचा परिणाम वन्यजीवांबरोबरच दरवर्षी विदेशातून स्थलांतर करून येणाऱ्या पक्ष्यांवर होणार आहे. जे काही पक्षी दिसतात त्यांची संख्या नगण्य, तुरळक आहे.

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