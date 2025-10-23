मराठवाडा

Selu Crime : वालूरमध्ये दरोड्याची साखळी; नातवाचा खून, आजी जखमी तर वृद्ध दाम्पत्यावरही खुनी हल्ला करून दागिने लंपास

Fatal Robbery Spree Shakes Walur Farm Area : सेलू तालुक्यातील वालूर परिसरात गुरुवारी मध्यरात्री दरोड्याच्या साखळी घटनेत २५ वर्षीय तरुणाचा खून, ७५ वर्षीय आजीला मारहाण करून दागिने लंपास आणि श्रीकृष्ण मंदिरात वृद्ध दाम्पत्यावर खुनी हल्ला करून दागिने चोरीला गेल्याने खळबळ उडाली आहे.
Homicide and Multiple Robberies on Farms Rock Selu Taluka; Police Investigate

Homicide and Multiple Robberies on Farms Rock Selu Taluka; Police Investigate

Sakal

संजय मुंढे
Updated on

सेलू : सेलू तालुक्यातील वालूर येथील शेत शिवारातील आखाड्यावरील हल्ल्यात २४ वर्षीय नातवाचा खून झाला असून ७५ वर्षीय आजी जखमी झाली तर दरम्यान याच परिसरातील शेत आखाड्यावरील श्री कृष्ण मंदिरात असलेल्या वृद्ध दाम्पत्यावर खुनी हल्ला करून दागिने लंपास केले. तसेच शेतात पिकास पाणी देत असलेल्या एकास शस्त्राचा धाक दाखविला. जवळच असलेल्या पारडी (कौसडी) गावाजवळील शेतातील असलेल्या आखाड्याचा घरासमोरील दुचाकी पळविली. या दरोड्याचा प्रकरणाची घटना गुरूवारी (ता. २३) रात्री १२. ३० ते दोन वाजण्याचा सुमारास घडली असून यामुळे मोठी खळबळ उडाली असून शेत आखाड्यावर भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. २५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील दोन तीन अज्ञात अंगात बनियन व पॅन्ट घातलेले अज्ञात चोरट्यांनी हल्ला केल्याचा संशय आहे.

Loading content, please wait...
crime
robbery
police investigation
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com