Selu Crime : वालूरमध्ये दरोड्याची साखळी; नातवाचा खून, आजी जखमी तर वृद्ध दाम्पत्यावरही खुनी हल्ला करून दागिने लंपास

सेलू : सेलू तालुक्यातील वालूर येथील शेत शिवारातील आखाड्यावरील हल्ल्यात २४ वर्षीय नातवाचा खून झाला असून ७५ वर्षीय आजी जखमी झाली तर दरम्यान याच परिसरातील शेत आखाड्यावरील श्री कृष्ण मंदिरात असलेल्या वृद्ध दाम्पत्यावर खुनी हल्ला करून दागिने लंपास केले. तसेच शेतात पिकास पाणी देत असलेल्या एकास शस्त्राचा धाक दाखविला. जवळच असलेल्या पारडी (कौसडी) गावाजवळील शेतातील असलेल्या आखाड्याचा घरासमोरील दुचाकी पळविली. या दरोड्याचा प्रकरणाची घटना गुरूवारी (ता. २३) रात्री १२. ३० ते दोन वाजण्याचा सुमारास घडली असून यामुळे मोठी खळबळ उडाली असून शेत आखाड्यावर भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. २५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील दोन तीन अज्ञात अंगात बनियन व पॅन्ट घातलेले अज्ञात चोरट्यांनी हल्ला केल्याचा संशय आहे..सेलू तालुक्यातील वालूर गावा पासून जवळपास दोन दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वालूर- बोरी रस्त्यांवरील शेत सर्वे क्रमांक ५० / १ या शेत आखाड्यावर असलेल्या संतोष आसाराम सोनवणे (वय २४ वर्षे) या तरूणाच्या डोक्यात, मानेवर धारदार गजासारखे लोखंडी हत्याराने वार करून ठार केले. तर त्याची आजी वच्छलाबाई राणबा सोनवणे (वय ७५ वर्षे) यांना मारहाण करून कानातील २ हजार पाचशे रुपये किंमत असलेले सोन्याचे ५ ग्रामचे फुलजोड, पाच हजार रूपये किंमतीची नथनी व रोख पाचशे रूपये अशे ३० हजार पाचशे रुपये लंपास केले. तर याच परीसरातील रोड लगत असलेल्या शेत (सर्वे क्रमांक १००) शिवारातील श्री कृष्ण मंदिरात असलेल्या दत्तराव कोंडीबा भोकरे व त्यांची पत्नी सरूबाई दत्तराव भोकरे या वृद्ध दाम्पत्यावर खुनी हल्ला करून दागिने लंपास केले. दत्तराव भोकरे यांच्या डोक्यास गंभीर दुखापत केली. .Crime: धक्कादायक! उपचारासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य, मुलीनं सांगितली आपबिती, क्रूर डॉक्टर अटकेत.यांच्यावर परभणी येथील खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. परीसरातील वालूर- आडगाव दराडे रस्त्यावरील तुकाराम हरिभाऊ मुंढे यांच्या शेतात पिकास पाणी देणाऱ्या बंडू बालचंद पवार यास या चोरट्यांनी शस्त्र दाखविल्याने त्याने पळ काढला. दरम्यान जवळच असलेल्या पारडी कौसडी या गावाजवळील शेत आखाड्या समोरून रामेश्वर उल्हास राठोड यांची स्पेलंडर प्लस दुचाकी (क्रमांक एमएच २२ एएल ६०१६) चोरीस गेली आहे..दरम्यान पोलिस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी दीपककुमार वाघमारे, जीवन बेनिवाल, स्थानिक गुन्हा शाखेचे पोलिस निरीक्षक विवेक पाटील, पोलिस निरीक्षक दीपक बोरसे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पाथरी, मानवत, चारठणा, बोरी व सेलू पोलिस ठाण्यातील पोलिस अधिकारी, कर्मचारी घटनास्थळी आले होते. श्वान पथक, ठसे तज्ञ पथका मार्फत घटनेचा मागाचे शोध कार्य सुरू असून आसाराम राणबा सोनवणे यांच्या तक्रारीवरून सेलू पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास पोलिस निरीक्षक दीपक बोरसे करीत आहेत..दरम्यान सेलू तालुक्यातील वालूर शिवारातील आखाड्यावरील दरोड्याचा प्रकारामुंळे भीतीचे वातावरण पसरले असून पोलिसांनी सर्वत्र रात्रीची गस्त वाढवावी अशी मागणी करण्यात येत आहे..