ई मेलवर अर्ज करा अन्‌ आरटीओचे प्रमाणपत्र घ्या

लातूर ः अत्यावश्यक सेवा व वस्तूंची ने आण करण्यासाठी रस्त्यावर वाहनांना फिरावे लागत आहे. सध्या संचारबंदी आहे. अशा वाहनांना परिवहन विभागाकडून प्रमाणपत्र दिले जात आहे. त्यानंतर हे वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. पण या करीता परिवहन अधिकारी कार्यालयात गर्दी होत आहे. ही गर्दी टाळण्यासाठी आता परिवहन विभाग ई-मेलवर संबंधित वाहनधारकांचा अर्ज स्वीकारणार आहे. अर्ज व कागदपत्रांची वैधता पाहून तातडीने ई मेलवरूनच संबंधिताला प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. कोरोना विषाणुचा संसर्ग रोखण्यासाठी उपाय योजना केल्या जात आहेत. त्यात टाळेबंदी करण्यात आली आहे. पण यात अत्यावश्यक वस्तूला सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात अत्यावश्यक सेवा व वस्तू यांची वाहतूक करणाऱ्या मालवाहू वाहनांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने सूचना दिल्या आहेत. या करीता लातूर येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात नियंत्रण कक्षही सुरु करण्यात आला आहे. सध्या राज्यभरात संचारबंदी लागू आहे. संचारबंदीमुळे वाहनधारकांना परिवहन कार्यालयात येणे अडचणीचे ठरत आहे. तसेच परिवहन कार्यालयात गर्दीही होत आहे. वाचा ः सेवानिवृत्त अभियंत्यांची अशीही सामाजिक बांधिलकी या कार्यालयातील गर्दी टाळण्यासठी तसेच अत्यावश्यक सेवा व वस्तुंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांना सोयीचे व्हावे म्हणून प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने कार्यालयाच्या ई-मेलवर अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. अर्जासोबत वाहनाची वैध कागदपत्रे जसे नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा, वाहन कर, योग्यता प्रमाणपत्र आदी याची प्रत सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाहतुकीचा माल हा अत्यावश्यक वस्तू असणे गरजेचे आहे. त्याचे वर्णनही अर्जात नमूद करावे लागणार आहे. असा अर्ज आल्यानंतर वाहनात तात्काळ प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हे प्रमाणपत्र सुद्धा अर्जदाराच्या ईमेलवरच दिले जाणार आहे. या करीता वाहनधारकांना या कार्यालयाच्या mh२४@mahatrnscom.in या ई-मेल आयडीवर अर्ज करावा. तसेच अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांनी स्वतःचे असे स्टीकर आपल्या वाहनावर लावावे, असे आवाहन या कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे. तसेच जे वाहनधारक परिवहन विभागाच्या प्रमाणपत्राची कार्यालयात मागणी करतील त्यांनाही परिवहन विभागाचे प्रमाणपत्र जारी केले जाणार आहे, अशी माहितीही या कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

Web Title: Send Application Through E-Mail Then Get RTO Certificate, Latur