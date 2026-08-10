Shridhar Ambhore Passes Away: साहित्यिकांचा चित्रकार हरपला; ज्येष्ठ चित्रकार श्रीधर अंभोरे यांचे निधन, लेखक-कवींनी समाजमाध्यातून वाहिली श्रद्धांजली

-विष्णू नाझरकरजालना : साहित्यविश्वाला आपल्या कुंचल्यातून वेगळी दृश्यभाषा देणारे ज्येष्ठ चित्रकार श्रीधर अंभोरे( वय ७९) यांचे रविवारी ( ता.९) मध्यरात्री एक वाजता खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान निधन झाले. त्यांच्या निधनाने साहित्यिक व कलाविश्वावर शोककळा पसरली असून, लेखक, कवी आणि साहित्यप्रेमींनी समाजमाध्यमातून त्यांच्या आठवणींना उजाळा देत श्रद्धांजली अर्पण केली आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.ज्येष्ठ आणि ख्यातनाम चित्रकार श्रीधर अंभोरे हे जागतिक कीर्तीचे चित्रकार होते. त्याचा जन्म अकोला जिल्ह्यातील चिखलगाव येथे २१ मार्च १९४७ रोजी झाला.प्राथमिक शिक्षण चिखलगाव येथे झाले. पुढे अकोला येथे माध्यमिक शिक्षण झाल्यानंतर ते अहिल्यानगर ( अहमदनगर) येथे टपाल खात्यात नोकरीला लागले. टपालखात्यातून निवृत्तीनंतर ते भावाकडे जालन्यात स्थायिक झाले. दरम्यान, अंभोरे हे महाराष्ट्राच्या कला वर्तुळात एक हरहुन्नरी व मनस्वी कलावंत म्हणून परिचित होते..त्यांनी मराठीतील प्रसिद्ध साहित्यिकांच्या ३०० पेक्षा जास्त साहित्यकृतींचे मुखपृष्ठ रेखाटलेले आहेत. विशेष म्हणजे अंभोरे हे यासाठी काहीच मानधन घेत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.दिवाळी अंक, पुस्तके यासाठी ते मोफत रेखाटन करून देत होते. दरम्यान, त्यांना फाय फाउंडेशन पुरस्कार, साहित्य-माणिक उत्कृष्ठ मुखपृष्ठकार पुरस्कार, पद्मश्री विखे पाटील फाउंडेशन पुरस्कार, अजिंठा पुरस्कार , पद्मश्री दया पवार पुरस्कार, अ.भा. मायबोली मराठी साहित्य संघाचा 'विदर्भ भूषण ' पुरस्कार अशा विविध पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. दरम्यान, ते अविवाहित होते..कोरोनापासून निवृत्तीनंतर जालना येथे भाऊ व भावाचे कुटुंब यांच्या सोबत ते राहत होते.त्यांच्या पश्चात महेंद्र व रवींद्र अंभोरे हे दोघे पुतणे, नातवंड व सुना असा परिवार आहे. त्यांच्या निधनाने साहित्यिक व कलाविश्वावर शोककळा पसरली असून, लेखक, कवी आणि साहित्यप्रेमींनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.जागतिक किर्तीचे जेष्ठ चित्रकार श्रीधर अंभोरे रात्री अनंताच्या प्रवासाला निघून गेले. बोलकी रेषा मुकी झाली आहे. त्यांना भावपूर्ण निरोप.- संजीवनी तडेगावकर, कवयित्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.