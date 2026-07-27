Setu Center : मराठवाड्यातील पहिले सेतू सुविधा केंद्र गंगापूर नगरपालिकेत सुरू; नागरिकांना सर्व सेवा एका छताखाली

राजेंद्र व्यास,गंगापूर : शहरातील नागरिकांना एका छताखाली सेतू सुविधा केंद्र मार्फत सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणारे गंगापूरची नगरपालिका मराठवाड्यातील पहिली नगरपालिका ठरली असून त्यासोबतच विविध विकास कामांनाही प्राधान्य देऊ शहरवासीयांना चांगले सुविधा कशी उपलब्ध करून देण्यात येईल याकडे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष संजय जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे सातत्य प्रयत्नशील असतात असे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष आ. सतीश चव्हाण यांनी केले आहे. .गंगापूर नगरपालिकेत आ.सतीश चव्हाण यांच्या आमदार निधीतून सोमवार (ता.२७) रोजी आपले सरकार सेतू सुविधा केंद्र उभारण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन आमदार सतीश चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते..यावेळेस बोलताना आ. श्री सतीश चव्हाण म्हणाले की शासनाचे विविध सेवा नागरिकांना जलद पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध व्हावा यासाठी हे केंद्र उभारण्यात आले आहे. वेगवेगळे प्रमाणपत्र एका छताखाली उपलब्ध होणार आहे..तर नगराध्यक्ष संजय जाधव म्हणाले की सहा महिन्यापूर्वी आमच्या ताब्यात गंगापूर वास यांनी नगरपालिकेचे सूत्र दिल्यानंतर शहरवासीयांना शुद्ध पाणी, शहरातील बंद असलेले पद दिवे चालू करणे, शहराचे स्वच्छता याचप्रमाणे चांगले रस्ते देण्याचे काम आम्ही करीत आहोत. आता या सेतू सुविधा केंद्रमार्फत नगरपालिकेचे विविध प्रमाणपत्र सह जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, आर्थिक दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, जन्म दाखला, सातबारा, रहिवासी प्रमाणपत्र असे विविध प्रमाणपत्रे या सेतू सुविधा केंद्रमार्फत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. एकाच ठिकाणी हे सर्व उपलब्ध झाल्यामुळे शहरवासीयांची वेळ,श्रम व पैसाही वाचेल. या सेवेचा लाभ शहरवासी यांनी मोठ्या प्रमाणात करून घ्या अशी आव्हाने त्यांनी केले..यावेळी नगरपरिषदेचे उपनगराध्यक्ष अमोल जगताप, गट नेते संतोष आंबिलवादे, जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण सभापती बालाजी सोनटक्के, वाल्मीक शिरसाठ,नगरसेवक फैसल चाऊस, सोपान देशमुख, नवनाथ कानडे, राष्ट्रवादीचे सचिव दिलीप बनकर, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी संतोष आगळे, सर्व नगरसेवक, पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.